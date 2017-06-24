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Oruç hem denetim yaptı, hem bayramlaştı

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Oruç hem denetim yaptı, hem bayramlaştı
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, bugün arefe günü İzmit sokaklarına çıktı.

Oruç esnafları dolaştı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Oruç hem esnaflarla bayramlaşırken, bir taraftan da zabıta ekipleriyle birlikte denetimler yaparak kendi işinin bir parçasını gerçekleştirmiş oldu.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, arefe günü yoğunluğunda bazı konulara hoşgörülü yaklaşırken, işi zorlayıp abartarak rahatsızlığa sebep olacak davranış içine girenleri uyarmaktan da geri kalmadı. Belediye zabıta ve denetim ekipleri şehir merkezinde kuş uçurtmazken, güvenli alışveriş için hem esnafa, hem de vatandaşa kolay, huzurlu ve güvenli alışveriş imkânı sağlandı. 

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, arife günü geç saatlere kadar Zabıta Müdürü Nihat Kaymak ile esnafı tek tek dolaşıp hem denetim yaptı, hem de esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların bayramını kutladı. İzmit Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde şeker çikolata, kahve satan dükkânlardan fırın ve birçok kozmetik ve giyim mağazalarında uygun satış yapılıp yapılmadığı denetlendi.

Şennur Yıldız

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