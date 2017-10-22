Nedense galibiyet golü atmama orucu tutar gibiyiz...

İnanamıyorum.

Oysa, gövdesi kalın dalları yemyeşil devasa bir ağaç görüntüsündeyiz.

Sadece meyve veremiyoruz.

Ne yapacağız?

Sahi ne yapmamız gerek...

Bu yüzden şaşkın bir haldeyiz.

Hala, ha bugün ha yarın galibiyet golünü atarız umudunu taşıyoruz.

Payasspor cephesine baktığımızda;

Maçın başında biraz hareketliydiler.

O kadar.

Sonrası katı savunma yapmak dışında pek varlık gösteremediler.

Kocaelispor'a gelince;

Mehmet oyuna girince takıma hareketlilik getirdi.

Aslında tüm futbolcularımız istekli ve arzuluydular.

Mücadele gücümüz çok yüksekti.

Golün dışında her şeyi yaptık.

Bir türlü olmadı, olmadı...

Beş-altı binin üzerinde taraftar topluluğu yine kusursuzdu.

Korkunç destek verdiler.

Ne yazık ki gol göremediler.

Bu büyük taraftar gurubuna yazık oluyor.

Ah bir de gol veya gollere şahit olabilseler.

Yok, maalesef yok...

Kocaelispor'un ikinci kırk beş dakikasındaki değişimi, yüzde yüz fizik kondisyonundaki güçtü.

Rakip yine vakit çalmak için yerlerde yatmayı tercih etti.

Her türlü hileye başvurdular.

Benim ilk yarıdaki oyunumuza sitemim var.

Oyunu enine boyuna kısaltmak için hücumlarda geri dörtlümüz mutlaka santraya basmalı.

Mutlaka topu dikine oynamak gerekir.

Oysa, Burak ve Ali Keten mütemadiyen birbirlerine pas yaptılar.

Yani zamanı boşa harcadılar.

Neyse ki ikinci yarı bu yanlıştan döndük.

Gol dışında çok da etkili olduk.

Payasspor'u ikinci yarı kendi sahalarına hapsettik adeta.

Maça da böyle başlamalıydık aslında.

O zaman galibiyet golü atmama ORUCUNU BOZARDIK...