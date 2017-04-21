“OSB’ler güçlendikçe Türkiye çok daha güçlü olacak”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, “Dördüncü sanayi devrimi dediğimiz teknolojik imkanları transfer edebilmeyi değil o makineleri üreten, onlar üzerinde olan fonksiyonu icra edip koyamazsak geri kalacağız” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri ve Çevre Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantına katıldı. Türkiye’deki 311 organize sanayi bölgesini temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’deki 38 organize sanayi bölgesi ile istişare toplantısı düzenledi. Gebze Güzeller OSB’de gerçekleştirilen toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Çelik’in yanı sıra OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ve çok sayıda sanayici katıldı.

Toplantıda konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, “Ülkemizin Cumhuriyet tarihinin en önemli kararını verdiği, aylardır konuştuğumuz referandum sürecinin halen sıcak gündem olduğu bu günlerde, Türkiye’nin üreten gücü OSB’ler olarak üretim gündemiyle sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduğumu sözlerimin başında ifade etmek isterim. Üretim gündeminin altını çizerek ifade ediyorum, bizim şehirlerimizi ve ülkemizi kalkındırmak için, insanımızın refah seviyesini yükseltmek için en çok üretime, ticarete, ihracata ve istihdama ihtiyacımız var. Bu konuda tabi, İstanbul ve Kocaeli’nin başı çektiği Marmara Havzamız, önemli mesafe kat etmiş durumda” şeklinde konuştu.

“Fabrikalarımız tam bir istihdam dostu”

OSB’lere yönelik rakamlar açıklayan Kütükçü, “Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Düzce’de toplam büyüklükleri 86 milyon 200 bin metrekareyi bulan 38 organize sanayi bölgemiz var. Bu 38 organize sanayi bölgemizde 27 bin 167 fabrika üretim yapıyor. Bugün Türkiye’deki 311 organize sanayi bölgemizde faaliyet gösteren 52 bine yakın fabrikanın yüzde 52 nokta 6’sı, bu salonda temsilcileri bulunan 5 şehirdeki OSB’lerimizde üretim yapıyor. Bu fabrikalarımız tam bir istihdam dostu. Bu fabrikalar 462 bin 81 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“5 şehrin 2016 yılında toplam ihracatı, ülkenin yüzde 53 nokta 6’sını gerçekleştirdi”

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’de bulunan OSB’lerin istihdama katkısı ile Türkiye’de bulunan OSB’leri kıyaslayan Kütükçü, “311 OSB’mizde çalışanların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’deki OSB’lerimizde çalışanlara oranı yüzde 2 buçuk. Yine ihracat rakamlarına baktığımızda da karşımızda muazzam bir tablo duruyor. İstanbul’un lokomotif görevi üstlendiği bu 5 şehrimiz, 2016 yılında 70 milyar doların üzerinde ihracatla, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 53 nokta 6’sını gerçekleştirdi. Bu yılın ilk çeyreğinde de payını yüzde 55’e çıkarmayı başardı” dedi.

“OSB’ler güçlendikçe Türkiye çok daha güçlü olacak”

Sanayicilerin ürettiği katma değeri hep beraber arttıracağız diyen Kütükçü, “Bölgelerimiz ürettikçe, OSB’lerimiz güçlendikçe, Türkiye çok daha güçlü, çok daha rekabetçi bir ülke haline gelecek. Organize sanayi bölgeleri olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz için, milli sanayimiz için üretim aşkımızdan zerrece kopmadan yolumuza devam edeceğiz. Daha nitelikli OSB’ler inşa ederek, sanayimizin ürettiği katma değeri hep beraber artıracağız” şeklinde konuştu.

“Burada bir eksiklik olursa sadece burası değil tüm ülkenin ekonomisine yansır”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, “Bugünkü bu toplantıya iştirak eden bütün arkadaşlarımızın her biri bilmeliler ki, ülkede en etkin sanayi üretimini, en etkin ticari faaliyetinin ülke ekonomisine en yüksek katkıyı veren bölgenin yöneticileri. Eğer burada bir aksama olursa, burada bir eksiklik olursa bu eksiklik sadece buranın değil ülkenin ekonomisine yansır. Burada yapılması gereken şey, ne sorunumuz varsa o sorunu en iyi şekilde kökünden çözebilmek, ne yapılması gerekiyorsa bunun yapılmasını sağlayacak tedbirleri önlemleri almak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Biz ürettiğimiz ürünleri marka haline getiremezsek geri kalacağız”

Sanayi 4 sıfır diye ifade edilen dördüncü sanayi devrimi ile ilgili konuşan Çelik, “Gelecek sanayi 4 sıfır diye ifade edilen bizim de dördüncü sanayi devrimi diye konuşmaya başladığımız bir konu var. Bakanlığımız bu konu üzerinde çalışıyor. Hepiniz sanayicisiniz. İnsan hiçbir şey olmaz ama emek değerini yavaş yavaş geriye doğru itiyor. Akıl öne çıkıyor, bilgi öne çıkıyor, teknolojik fark öne çıkıyor. O sebeple bundan sonra yapacağımız en önemli şey bilgiyi teknolojik bir ürüne döndürmek ve teknolojik bir ürünü de artık ticarileşmiş ve ülke kalkınması için önemli bir ürünün markalaşmasını yönlendirmeye doğru gidiyor. Eğer biz ürettiğimiz ürünleri marka haline getiremezsek yine geri kalacağız. Dördüncü sanayi devrimi dediğimiz teknolojik imkanları transfer edebilmeyi değil o makineleri üreten, onlar üzerinde olan fonksiyonu icra edip koyamaz isek geri kalacağız. Dolayısıyla bunun burada vurgulanmasının yeri mi diye soracak olursanız tam yeri” dedi.

Konuşmaların ardından OSBÜK ve TÜBİTAK TÜSSİDE arasında OSB bölge müdürlerinin yönetim yetkinliklerini artırmak amacıyla işbirliği protokolünün de imzalandı. Toplantı, OSB’lere ilişkin genel değerlendirme panelinin ardından sona erdi.