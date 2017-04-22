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"OSB’ler üretimin kalbidir"

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"OSB’ler üretimin kalbidir"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan’ı makamında konuk etti.

Görüşmede yatırımcının ve üreticinin önünü açmak için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, “OSB’ler üretimin kalbidir. Kentimizde yer alan OSB’lerin verimli çalışmasını ve istihdama katkı sunmasını çok önemli buluyorum” dedi. 
 
“ÜRETİM SEVDASI TÜRKİYE’YE BAŞARI GETİRİYOR”
Türkiye’deki 311 OSB’yi temsil eden OSBÜK Üst Kurulu, Marmara Bölgesindeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’deki 38 OSB ile istişare toplantısını gerçekleştirmek üzere Kocaeli’ye gelmesi nedeniyle Karaosmanoğlu’na bilgi veren Kütükcü, “Organize sanayi bölgelerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz için, milli sanayimiz için üretim aşkımızdan zerrece kopmadan yolumuza devam edeceğiz. Daha nitelikli OSB’ler inşa ederek, sanayimizin ürettiği katma değeri hep beraber artıracağız. OSB’lerimizin birliği, beraberliği ve üretim sevdası Türkiye’ye başarı getiriyor” açıklamasını yaptı. 
 
“DÜNYA, OSB TECRÜBEMİZDEN FAYDALANMAK İSTİYOR”
Türkiye’nin 2023 hedeflerinin gerçekleşmesinde OSB’lerin çok büyük katkıları olacağını belirten Karaosmanoğlu da, “Millet ve ülke olarak ekonomik anlamda çok daha iyi noktalara gelmek istiyoruz. Bundan dolayı üreterek ve ihraç ederek dünyada ekonomik büyüklük sıralamasında ilk on arasına girmeliyiz. Gayretimiz bunun içindir” diye konuştu. Dünya, OSB tecrübemizden yararlanmak istiyor diyen OSBÜK Başkanı Kütükcü de, “Geçtiğimiz ay OSBÜK yönetimimizle birlikte Rusya’da idik. Karşılıklı işbirliği ve tecrübe paylaşımı için iyi niyet protokolü imzaladık. Orada da Türkiye’nin OSB tecrübesinden faydalanmak istediklerini defaten söylediler. Bu durum OSB camiamızın ve Türk özel sektörünün başarısıdır” sözlerini sarf etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından tamamlandı.

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