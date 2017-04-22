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OSBÜK ziyareti

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OSBÜK ziyareti
Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti.

Valilik Makamında gerçekleştirilen ziyarette; OSBÜK ve Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri; Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Sakarya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kösemusul, İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, Çorum OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Mustafa Yağlı ve İkitelli OSB Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Nihat Tunalı, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, OSBÜK Uzman Yardımcısı İlyas Gürbüz katıldılar.

OSBÜK ve Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, Vali Güzeloğlu’na, OSBÜK aylık yönetim kurulu toplantılarını her ay farklı bölgelerde yaptıklarını ve bu ayki toplantılarını da Kocaeli’de gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışmaları ve Kocaeli programları hakkında bilgi sunumunda bulundu, kabullerinden dolayı teşekkür etti ve günün anısına Türk Bayrağı motifli deri ve plaket takdiminde bulundu. 
 

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