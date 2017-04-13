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Osman Badem hız kesmiyor

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Osman Badem hız kesmiyor
Ak Parti Körfez İlçe Teşkilatları Osman Badem başkanlığında hız kesmeden programlara devam ediyor.

Yaklaşan tarihi referandum öncesi 112 gündür sahada olan ve çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren Ak Parti Körfez İlçe Teşkilatları 102.000 kişiye birebir ulaşarak önemli işlere imza atmaya devam ediyor.

Özellikle seçim çalışmalarında kararsız seçmen üzerinde müthiş çalışmalar yaparak önemli ölçüde kendi saflarına çeken Osman Badem,18 madde üzerindeki bilgi ve hakimiyetini sahada hissettirerek Ak Parti için önemli bir nefer olduğunu ispatladı.Hemen her gün bir milletvekilini Körfez'de ağırlayan Körfez İlçe Teşkilatları alnın akıyla programları tamamlıyor.

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