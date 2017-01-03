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Osman dede 23 gündür kayıp

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Osman dede 23 gündür kayıp
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde alzheimer hastası 86 yaşındaki Osman Rasim Hatipoğlu evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Hatipoğlu’nun en son Kocaeli’de görüldüğü iddiası üzerine polis Kocaeli’de arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

EVDEN ÇIKTI GERİ DÖNMEDİ

Edinilen bilgiye göre;Bolu İli Kıbrıscık ilçesinde ikamet eden Osman Rasim Hatipoğlu(86), 10 Aralık günü evden çıkıp bir daha geri dönmedi. 5 çocuk babası olduğu öğrenilen alzihmer hastası Hatipoğlu’nun ailesi ve yakınları kendisini bulmak için arama çalışması başlattı. Aile ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvurdu.

GÖRENLERİN HABER VERMELERİ İSTENİYOR

 Ailenin programa katılması sonrasında Hatipoğlu’nun 19 Aralık tarihinde Kocaeli’de 13.30 ile 14.00 saatleri arasında görüldüğü iddia edildi.  Ailenin iddialar üzerine Kocaeli’ye gelerek emniyet güçlerine başvurdular. Hatipoğlu’nun görüldüğü söylendiği yerlerde araştırmalar başladı. MOBESE kayıtları istendi. Hatipoğlu’nun ailesi, Kocaeli’nin belirli yerlerine Hatipoğlu’nun fotoğrafını ve telefon numaralarını astı. Yaşlı adamı görenlerin 0 531 303 04 90-0537 961 10 04 ve  0 536 282 83 83 nolu telefonlara veya emniyet güçlerine bilgi verilmesi isteniyor.

Kerim YAVUZ

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