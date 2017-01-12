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Osmangazi Köprüsü ABD'de mahkemeye taşınıyor

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Osmangazi Köprüsü ABD'de mahkemeye taşınıyor
Körfez geçişinin iki önemli oyuncusu Otoyol A.Ş. ve İDO, Washington’da mahkemelik oluyor. İDO’nun İngiliz ortağı Souter Investments, köprüdeki son indirimin sözleşmelere aykırı olduğunu iddia edip tahkime gitti

Marmara Denizi'ndeki iki yakayı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü ve İDO arasındaki rekabet mahkemeye taşınıyor. Yılbaşında Osmangazi Köprüsü'nde fiyatların düşürülmesinin ardından geçişler yüzde 30 artınca İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), fiyat indirimini Washington'da mahkemeye taşıma kararı aldı.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, konunun yurtdışında mahkemeye taşınma sebebi ise İDO'nun yabancı ortağı Souter Investments oldu. İDO'da yüzde 30 oranında pay sahibi olan İngiltere merkezli şirket, köprü geçişlerinde herhangi bir indirim yapılmasının imzalanan sözleşmelere aykırı olduğunu iddia etti.

HAZIRLIĞINI TAMAMLADI

Otoyol A.Ş. tarafından işletilen Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretinin 42 dolar (121 TL) olması gerektiğini ancak bu rakamın 18 dolara (64 lira) çekildiğini belirten Souter Investments, uluslararası tahkim mahkemelerine önbaşvuruda bulundu. Dava dosyasında sadece Osmangazi Köprüsü'ndeki indirimler de yer almıyor. İngiliz şirketin, İDO'nun en kârlı rotalarında başka firmaların sefer yapmasına izin verilmesi gibi konuları da ihale şartnamesine aykırılık gerekçesiyle dava dosyasına eklediği öğrenildi.

'İHALEDE BİZE GARANTİ VERİLMİŞTİ'

Washington'daki davayı İDO'nun ana hissedarı olan Tepe- Akfen grubun yöneticileri de doğrulayarak, şu açıklamayı yaptılar: "Davayı biz değil yabancı ortağımız açıyor. 2011'de gerçekleşen İDO ihalesine girerken konsorsiyum üyelerine köprünün geçiş ücretinin 42 dolar + KDV garanti edildi. Biz de bu garantiyi alarak özelleştirmede yüksek fiyatlara çıktık."

İDO 861 MİLYON DOLARA SATILDI

İDO'nun özelleştirilme ihalesini 2011'de 861 milyon dolar ile Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu kazanmıştı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 1.1 MİLYAR $'A MAL OLDU

2009'da Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkan Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu projesini, Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçay'dan Otoyol A.Ş. kazanmıştı. Köprü 1.1 milyar dolara mal oldu.

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