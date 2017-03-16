Osmangazi Köprüsü artık güvence altında

Türkiye'nin son yıllardaki en büyük projelerinden biri olan Osmangazi Köprüsü'ne sigortalatma yapıldı.

Osmangazi Köprüsü 3.5 milyarlık dolarlık teminatı bedeli ile terör, doğal afet, deprem ve yangın gibi risklerden zarar görmesinin önüne geçmek adına sigortalandı.

Osmangazi Köprüsü, bir diğer adıyla İzmit Körfez Geçiş Köprüsü, sigorta ve reasürans brokerliği şirketi Marsh Türkiye aracılığıyla sigortlandı. Yapımı 2010 yılında start alan, dünyanın dördüncü, Avrupa'nın ise ikinci en uzun asma köprüsünün bağlantı yolları ve tünelleri de dahil projeye ve inşaat aşamasının temeninat değeri 3,5 milyar dolar civarında. Yapılan sigorta kapsamında, doğal afetler, yangın, hırsızlık, tasarım hataları, inşaat riskleri gibi hususlarda yer almakta.