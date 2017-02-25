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Osmangazi Köprüsü'nde Bursaspor'a saldırı

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Osmangazi Köprüsü'nde Bursaspor'a saldırı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor kafilesini taşıyan otobüs, Osmangazi köprüsü çıkışında bir grup taraftar tarafından durduruldu.

Kapıyı açıp içeri giren taraftarlar, bazı futbolculara tekme tokat saldırdı. Bazı futbolcuları darp eden, otobüsün ön camını kıran taraftarlardan bazıları gözaltına alındı.

Kasımpaşa yenilgisinin ardından dönüşe geçen Bursasporlu futbolcuları ve teknik heyeti taşıayan takım otobüsü, Osmangazi Köprüsü çıkışındaki bir grup yeşil-beyazlı taraftar, tarafından durduruldu. Burada otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldırdı. Futbolcuları da karşılık vermesi üzerine arbede çıktı. Yaklaşık 5 dakikalık arbedenin ardından taraftarlar otobüsten güçlükle indirildi. Arbede sırasında takım otobüsünün ön camı kırıldı, başta kaleci Harun Tekin olmak üzere bazı futbolcular darp edildi.

Bursasporlu yöneticilerin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, otobüse saldıran bazı taraftarları gözaltına aldı.

2. BAŞKAN ADEMOĞLU OLAYI DOĞRULADI

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Ali Ademoğlu, Osmangazi Köprüsü çıkışında bir grup taraftarın futbolculara saldırdığını doğruladı, "Maalesef olay doğru. Taraftarlar Harun Tekin’i darp ettiler. Hastaneden rapor aldı. Olanlara kulüp ve yönetim olarak üzüldük" dedi.

YEŞİL-BEYAZLI TARAFTARLAR, YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor'da bir grup taraftar, Özlüce Tesisleri önünde yönetimi istifaya çağırdı.

Bursasporlu yaklaşık 100 taraftar, 4-0'lık Kasımpaşa yenilgisi sonrası Özlüce Tesisleri’nin önünde toplandı. Yaklaşık 2 saat boyunca tesis önünde bekelyene taraftarlar, 'Yönetim istifa' sloganları atarak Başkan Ali Ay'ı ve yönetimi protesto etti. Polis ekipleri, tesis çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul'dan gelen yönetim ve futbolcuları taşıyan otobüs, polis ekiplerinin eşliğinde tesislerin arka kapısından giriş yaptıktan sonra taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.

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