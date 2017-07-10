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Osmangazi Köprüsü'nde ilk intihar! Önce kendini kesti sonra...

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Osmangazi Köprüsü'nde ilk intihar! Önce kendini kesti sonra...
İzmit Körfezi'nde, geçen yıl Temmuz ayından itibaren trafiğe açılan Osmangazi Köprüsü'nde ilk intihar girişimi meydana geldi.

Köprüde bıçakla vücudunu kesen bir kişi daha sonra denize atladı. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi köprünün altında arama çalışmalarına başladı.

DENİZE ATLADI

Olay bugün saat 09.45 sıralarında, Osmangazi Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüde gişelerden geçtikten sonra İstanbul yönüne giden otomobilini durduran ve adının 27 yaşındaki Sefa Akpınar olduğu belirtilen bir kişi, bıçakla vücudunu kesip, bıçağı karnına sapladı. Bir sürücü köprüde korkulukların yanında duran Akpınar'ı görerek aracını durdurdu. Sürücünün müdahale etmek istediği sırada Sefa Akpınar korkulukların üzerinden denize atladı.

ENGEL OLDULAR

Köprüdeki görevlilerin haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi denizde arama çalışmalarına başladı. Yetkililerin haber vermesi üzerine Sefa Akpınar'ın yakınları da olay yerine geldi. Bu sırada kriz geçiren bir yakını korkuluklara doğru koşarak atlamak istedi. Görevliler ve yakınları müdahalede bulunarak atlamak isteyen kişiye engel oldu.
Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi köprünün altında arama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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