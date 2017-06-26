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Osmangazi Köprüsü'nde nakit geçiş krizi

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Osmangazi Köprüsü'nde nakit geçiş krizi
Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde de yoğunluk oluşturdu. OGS ve HGS gişelerinden nakit para alındığını söyleyen bazı sürücüler ise tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, İstanbul'dan Ege ve Akdeniz bölgesine giden tatilcilerin kullandığı Osmangazi Köprüsü gişelerinde araç yoğunluğu yaşandı. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gişelerinde, görevliler tarafından nakit para alındığı söyleyen çok sayıda araç sürücüsü ise tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Kartında para olduğu halde, HGS gişesindeki görevli tarafından kendisinden nakit para istendiğini söyleyen bir araç sürücüsü ise görevlilerle tartıştı. 

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duruma tepki gösteren araç sürücüleri, "Osmangazi Köprüsü'nden dün akşam geçtik. HGS olmasına rağmen kartınızı okuyamadık diyorlar ve nakit para istediler", "HGS ve OGS gişelerinde nakit alınıyor" , "Osmangazi Köprüsü'nde nakit gişe olmasına rağmen, HGS ve OGS parası istemeleri ne kadar mantıklı? Kuyruklar oluştu" şeklinde paylaşımlarda bulundu. 

YOĞUNLUK 3 KAT ARTTI

Öte yandan, Bayram yoğunluğu nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısının diğer günlere göre 3 kat arttığı bildirildi.

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