Osmangazi Köprüsü'nden kaç araç geçiyor?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bahse konu borç kesinlikle Türk Telekom'un borcu değil. Borç Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine sahip olan OTAŞ'a ait olan borç. Bu borcun Türk Telekom'un borcu değil. Türk Telekom'un işletme hakkı devredilmiştir. Türk Telekom'un 12 yılda devlete ödediği para 79 milyar liradır. Vergilerle birlikte 107 milyar lira ödenmiştir. Türk Telekom ekosistemin çok önemli bir parçası. Türk Telekom'un yaptığı her işlem SPK'nın denetiminde. Her seferinde bildirimde bulunmak zorunda. Türk Telekom'un şirketi yürütmek adına yaptığı 12.6 milyar liralık borçlanma var, hiçbir şekilde ödenmemesi söz konusu değil. Şirket çok yatırım yapıyor, çok büyüyor. Emsal şirketlere göre çok küçük bir borç. 2014 yılından beri S&P ve Fitch çalışmalar yapıyor ve Türk Telekom'un yatırım yapılabilir şirketlerden olduğunu her sene olduğu gibi tekrarladı. Kasıtlı veya kasıtsız iddialarda bulunuyor. İstirhamım insanların kendi sitelerinden veya SPK'nın sitesinden inceleme yapsınlar. Bir sıkıntı görülürse bize söylenebilir. Sürekli denetim yapmak durumundayız. Şirket şu anda çok başarılı bir şekilde yönetiliyor. Telekom'u takip edenler şundan emin olabilir, süreci başından beri takip ediyoruz. Bizim için önemli olan Türk Telekom'un güçlü durumunu koruması ve bunda bir sıkıntı yok.Telekom'a en ufak bir sıkıntı gelmeyecektir, bunu herkes bilsin. OTAŞ bunun altından kalkamazsa biz gereğini yaparız. Türk Telekom'un yönetim kurulu üyeleri var. Altın Hisse temsili bizde. Şirketin CEO'su var, genel müdürü ve yardımcıları var. Gerçekten çok iyi yönetiyor. Şirket hızlı bir şekilde büyüyor. İdareciler kısmında herhangi bir sıkıntı yok.

Yönetim kuruluna gelince de... Şirkete sanki kayyum atanıyormuş, yönetim kurulu atanıyormuş, hisselerine el konuluyormuş.... Böyle bir şey söz konusu değil. İhtiyaç duyduğumuzda yönetim kurulu üyelerini değiştirebiliriz. Bunlar Hazine'nin bilgisi ve izni dahilinde oluyor.Ancak bu herhangi bir şirketin yönetimine hissesine el koymak şeklinde algılanmamalı. Bunu zaman zaman yaptığımız oldu, yürüyen sürece bağlı olarak yönetim kurulu değişikliği yapılması söz konusu olursa, (OTAŞ'ın kendi sıkıntısının şirkete zarar vermemesi adına) süreçleri takip ediyoruz.

"HİSSE DEĞERİ BORÇTAN FAZLA"

Kabul edelim ki OTAŞ borcunu ödemeden Türkiye'den çıkmak istedi. Türk Telekom hisselerini alıp gitme şansı yok. Hisselerin değeri OTAŞ'ın borcunu karşılayabilecek durumda. Bütün bunlara rağmen ilave bir sıkıntı olursa, tahkim mahkemelerine gidilebilir. Bu iş hiçbir şekilde Türk Telekom'u etkilemeyecektir.

"ZAM DEĞİL İNDİRİM"

Mobil hizmetlerde yüzde 25 vergi var. Sabit haberleşmede yüzde 15, internette yüzde 5 var. Bundan 10 sene önce bu sektörleri birbirinden ayırma şansımız vardı. Ancak geldiğimiz konumda mobilden de sabitten de internet hizmeti alıyorsunuz. Bunlar birbirine karışınca yüzde 5 gibi gözüken rakam bazı yerlerde yüzde 15, bazı yerlerde yüzde 20'ye çıktı. Bunu tek rakamda, yüzde 7.5'ta toplayarak aslında toplamını düşünerek indirim olmuş durumdadır.

"GEÇİŞLERİN GARANTİ ALTINDA KALACAĞI ÖNGÖRÜLÜYORDU"

Yavuz Sultan Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde yaklaşık 3 yıl içerisinde altta kalacağı 3 yıl içerisinde garanti rakamlarına ulaşacağı öngörülüyordu. Biz zaten başından beri ilk 3 yıl içinde garanti altında kalacağını ve ödeme yapacağımızı biliyorduk Avrasya Köprüsü için. Yavuz Sultan Selim'de garanti rakamı 137 bin. Şu an 80 binin üzerinde araç geçiyor. Fizibilite raporlarının üzerinde araç geçişi var. Osman Gazi Köprüsü'nde de geçen sene 15-16 bin olan rakam bu sene 21 bin civarında. Osman Gazi ve İzmir'e kadar olan yollarda hiç araç geçmezse bile ödeyeceğimiz garanti 730 milyon dolar. Şu an 21 bin araç geçiyor. Bursa-İzmir arasını da 2018'de bitireceğiz. 433 kilometrenin tamamı bittiğinde ilave bir trafik oluşacak. 2 veya 3 yıllık periyotlarda devam edecek. Bunlar başından beri öngördüğümüz şeyler. İşletme süresi dolduğunda bunlar bizim olacak.

ÇİFT YÖNLÜ ÜCRET İDDİASINA YANIT

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş yaptık. Trafik akışını kolaylaştırdık. Ters yönde TAK sistemi kurduk. Güvenlik amacıyla kurduk, 27-28 gün İstanbulluları biraz mağdur ettik. Önceki gün hizmete aldık. Bu güvenlik amacıyla kurulan bir sistemdir. Bu kesinlikle çift yönlü ücretlendirmeye yönelik yapılan bir işlem değildir."