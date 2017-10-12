Osmanlı tarzı olsun da İzmit gibi  kullanılsın

Seversiniz, sevmezsiniz. Ayrı konu. Ancak İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 2 dönemlik görev süresinde İzmit’e gerçekten çok önemli eserler kazandırdı.

Bunların en önemsili de cumartesi günü görkemli bir törenle açılışı yapılacak olan Akçakoca Mahallesi’ndeki Osmanlı Meydanı ve Kapanca Sokak projesidir.

Uzun yıllar Kozluk Mahallesi’nde 2’nci Yol başındaki binada oturdum. Çok büyük otopark krizi yaşanıyordu. Bazı geceler arabamı Kapanca Sokak girişine bırakır, sabah Kapanca Sokak’tan geçerek İnönü Caddesi’ne inerdim. Ne güzeldi o Kapanca Sokak... Hepsi buram buram tarih kokan ahşap binalar… Ama hemen hepsi harabe olmuş, kullanılmaz durumda. Sokak zemini, kaldırımları bakımsız, berbat…

Taa, İhsan Dede’nin Vali olduğu dönemlerden beri İzmit’te Kapanca Sokak’taki evlerin restorasyonu gündemde olmuştur. Sonunda Nevzat Doğan bunu başardı. Kolay iş, ucuz iş değildi. Tarihi binaların mülk sahipleri ile tek tek anlaşma yapıldı. Her bina için yeni proje çizildi. Bunlar, Anıtlar Kurulu’na onaylatıldı. Sokaktaki bütün alt yapı yenilendi. Aydınlatıldı. Ahşap tarihi binalar restore edildi. Bu sokakta iki tane butik otel var. Görürsünüz, burada çok film, dizi çekilecek.

Bir gün İzmit’e gerçekten turist gelirse, ilk gideceği yer burasıdır. Geçen gün, özel olarak gidip dolaştım. Hem Akçakoca Meydanı, hem Kapanca Sokak gerçekten mükemmel olmuş. Bu iş, sadece parayla pulla yapılacak bir iş değil. Nevzat Doğan’ın heyecanı, kararlılığı, zorluklardan yılmayan karakteri ile yapılmış.

……………….

Cumartesi günü açılış var. Bu açılış töreni de muhteşem olacak. Nevzat Doğan’ın yaptığı projenin açılışına, AK Parti yerel kurmaylarından kimler katılır bilemem ama eminim halk katılacak ve alkışlayacaktır. Bir de özel konuk olarak Osmanlı Sultanı 2’nci Abdülhamit’in 4’üncü kuşaktan torunu, yani bugün hala Osmanlı olsa, şehzade pozisyonundaki Orhan Osmanoğlu davet edilmiş.

Bu davette ve katılımda bir sorun yok. Ama artık Osmanlı’nın İzmit’inde değil, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in şehri İzmit’teyiz. Sekapark alanını yeterince Osmanlı kültürü ile yoğurduk. Bu alandaki bütün tesisleri iktidara yakın derneklere, kurumlara verdik. Bir yudum birayı Seka Park alanında yasakladık. Geceleri serseriler gelip orada uyuşturucu çekiyor. Ama gündüz, bir yudum bira yasak.

Kapanca Sokak’ı umarım böyle heba etmezler. Bu şehirde biz de yaşıyoruz. Üstelik çok az değiliz. Kapanca Sokak’taki restore edilen tarihi binalara bizim de girmek hakkımız var. Buraları sadece ibadete açık bir Osmanlı alanı gibi kullanırsak, yazık olur.

Tarz, Osmanlı tarzı olsun. Bunda bir sakınca yok. Ama Kapanca Sokak’taki yaşam, Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki İzmit’e yakışır olmalı. Benim tanığım Nevzat Doğan’a kalsa olur. Ama bakalım buna gücü yetecek mi?

Seka Park’ı Osmanlı’nın 4’üncü Murat dönemi gibi kullanıyoruz. Umarım Kapanca Sokak’ı Atatürk Cumhuriyeti’nin yaşam tarzı ve anlayışı ile değerlendiririz. Zaten turist bekliyorsak, böyle yapmak zorundayız.

Çok sıkıntı olacak

Tamam, dışarıda herkese gider yapıyoruz. Elbette devletimizin, bayrağımızın itibarını koruyacağız. Ne yapalım yanı Amerika vize vermiyorsa, gitmeyiz. Avrupa Birliği bizi istemiyorsa, Araplarla birlikte olur, kendimize yeni ufuklar açarız.

Rusya ile el ele verir, birlikte Suriye’ye girer savaşırız. Dünyaya gider yapılması, hani ülkenin ekonomisi açısından gelecek endişesi yaratmasa benim de hoşuma gidiyor. Bize el kaldırana, parmak sallayana biz kafa atacağız ki, kendimizi ezdirmeyelim.

Ama şu saatleri neden kış saatine almıyoruz, işte bunu anlamıyorum. Türkiye’nin inatla kış saatinde kalmasını isteyen bir tek vatandaş bulunduğunu sanmıyorum. Özellikle ülkenin bu coğrafyasında kışın saatlerin geri alınmaması çok büyük sıkıntı yaratıyor. Kesinlikle yalan söylüyorlar. Kış saati uygulamasında kalmak, enerji tasarrufu da sağlamıyor.

Ekim ayının son Pazar günü saatler 1 saat geri alınmalı. Mahkeme böyle dedi. Bütün uzmanlar, bütün vatandaşlar, bütün ilk okul çocuğu olan veliler, çalışanlar, sporseverler, ihracatçılar, ithalatçılar böyle istiyor. Ama ülkemizi yönetenler “Olmaz” diyorlar. “Saatler geri alınmayacak” diyorlar.

Benim güne başladığım saatlerde arabaların camları donmaya başladı. Kasım-aralık-ocak aylarında perişan olacağız. Uzmanlar bu yıl kışın sert geçeceğini, çok kar yağacağını öngörüyorlar. Sabah karanlığında çocuklar, çalışanlar perişan olacak. İnsanlar okuldan, işten gece karanlığında evlerine dönecekler.

ABD’ye posta koyalım, Almanya’ya gider yapalım. Hepsine kabul. Ama içeride vatandaşla bu kadar didişmek, ters düşmek nedendir. Ne olur, şu saatleri Avrupa ile birlikte geri alalım. Aksi halde Beşiktaş’ın şampiyonlar ligi maçını izlerken, takvimler gün atlayacak. Hepimizin vücut düzeni bile değişecek.

Deponuz dolu gezin

TL, şu sıralar yine dünyanın en hızlı değer yitiren parası oldu. Dolar, Euro aldı başını gidiyor.

Kuşkusuz bu tablonun ekonomide önemli yansımaları olacak. Önce akaryakıt fiyatlarına bugün yarın litre başına 30/40 kuruş zam gelecektir. Tam kış başındayız. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yıl sonuna kadar zam yok diye açıklama yapılmıştı ama belli olmaz.

TL diğer kaybedip, akaryakıt fiyatları artınca, elbette portakalın, mandalinanın fiyatı da artacak. Palamut’un, hamsinin fiyatı da...

Süt ve süt ürünleri zaten aldı başını gidiyor. Bakalım, bütün dünyaya kafa tutarken, Türkiye enflasyonu nasıl dizginleyecek. Tamam yıllık yüzde 5 büyüme güzel de, enflasyon yıl sonunda yüzde 15-20’leri bulursa o zaman ne yapacağız?

Tabii bir de ABD Merkez Bankası’nın faiz yükseltme ihtimali var. Bu gerçekleşirse, Dolar biraz daha yükselecek. Siz en azından şu sıralar arabanız varsa deposunu dolu tutun. Hiç değilse 1-2 TL kar edersiniz.

DUVAR YAZISI

ABD, Avrupa vize vermiyor da

gidemiyoruz diye üzülmeyin.

Fırsat bu fırsat, canınız gezmek

istiyorsa, bol bol yurt içinde gezin.