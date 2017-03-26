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Osmanlı'nın ticaret merkezi: Kandıra'nın Araman Köyü

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Osmanlı'nın ticaret merkezi: Kandıra'nın Araman Köyü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Çoban Mustafa Paşa Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunda Kandıra'da bulunan Araman Köyü’nün Osmanlıdaki önemine değinildi.

Karamürsel Alp Toplantı Salonunda Yrd. Doç. Dr. Recep Yaşa ve Gülcan Memiş, “Kandıra -Araman Köyü’nün Osmanlı tarihindeki yeri ve önemi” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Başkanlığını Prof. Dr. İlhan Şahin’in yaptığı oturumda, Sakarya Üniversitesinden Gülcan Memiş, Orhan Gazi döneminde, Akça Koca tarafından Palaiologoslar yönetimindeki Bizans Devletinden ele geçirilen merkezlerden birinin “Araman Pazarı” olarak bilinen Kandıra’ya bağlı “Araman” köyü olduğunu ifade etti. İpek Yolu üzerinde yer alan Araman Köyü’nün iktisadi ve kültürel önemini Osmanlı döneminde de devam ettirdiğini kaydeden Memiş,” Bunun sonucu olarak Orhan Gazi adına ahşaptan bir cami ve daha sonra Hamza Bey adına bir zaviye inşa edilmiştir. Evkaf kayıtlarına göre XVI. yüzyılda inşa edilen Araman Köyü’ndeki bu zaviye, buranın bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra bir kültür merkezi olduğunu da göstermektedir. Nitekim yaptığımız araştırmalarda, tarihi belgeler ve arşiv kayıtları da bunu doğrulamaktadır.” dedi.
Oturumda söz alan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarı “Osmanlı devlet hizmetinde Gebzeliler” konusu hakkında konuşma yaptı. Sarı, yaptığı sunumda "Osmanlı Devleti hizmetinde çalışan, Müslim ve Gayrimüslim bütün memurların tercüme-i hâllerinin kayıt altına alındığı, Sicill-i Ahvâl Defterleri’nden faydalandığı, kayıtlarda Gebze doğumlu 35 memur tespit edildiği" ifadelerine yer verdi.

Dr. Taner Aksoy “Gebze tarihi ve kültür varlıkları” hakkında bilgiler verdi. Aksoy, Gebze’nin zengin kültür varlıklarına sahip olduğunu, toplam iki adet Kentsel Sit, üç adet Arkeolojik Sit Alanı olmak üzere toplam beş adet Sit Alanı ve toplam 64 adet Tescilli Kültür Varlığı mevcut olduğunu söyledi. Doç. Dr. Mehmet Güneş ise 1289 ve 1290 numaralı Gebze Şer’iyye Sicilleri’nde yer alan tereke kayıtları incelenerek 19. yüzyıl başlarında Gebze kazası mahalle ve köylerinde ailenin nitelikleri ve demografik yapısı hakkında bilgiler verdi.

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