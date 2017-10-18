ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte üniversite sınav tarihleri
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, (YSK) ilişkin her türlü hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Sınava başvuru mart ayı içinde yapılacak.
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Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." dedi.
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Etiketler : Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM
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