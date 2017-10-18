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  3. ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte üniversite sınav tarihleri
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte üniversite sınav tarihleri

ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte üniversite sınav tarihleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, (YSK) ilişkin her türlü hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Sınava başvuru mart ayı içinde yapılacak.

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Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." dedi.

 

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