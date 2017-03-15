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ÖSYM KPSS ücretlerini açıkladı

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ÖSYM KPSS ücretlerini açıkladı
ÖSYM'den KPSS ücretleri ile ilgili açıklama yapıldı.

 ÖSYM'den yapılan açıklamada "KPSS alan bilgisi sınavlarında oluşan maliyet artışlarını önlemek amacıyla, çoklu oturumlu sınav yapma yöntemi, test bazında zaman farklılaştırması ve bağımsız test uygulaması ile bunlara bağlı ücretlendirme yaklaşımından vazgeçilerek; sınavın aynı tarihlerde üç oturum halinde yapılmasına, her oturumda üç alan testi uygulanmasına, oturum bazlı ücretlendirme yapılmasına, oturum başına ücretin 40 TL olarak belirlenmesine karar verildi" denildi.

İşte ÖSYM'den yapılan o açıklama;

14 Mart 2017 tarihli kamuoyu açıklamasında; KPSS Alan Bilgisi sınavında test bazlı ücretlendirmenin ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda ÖSYM Yönetim Kurulu 15 Mart 2017 tarihinde toplanmış ve KPSS Alan Bilgisi Sınavı ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır.

“Adayların sınav konforunu yükseltmek amacıyla çoklu oturum ve sınav başlama saatleri farklı dokuz test şeklinde, 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Sabah ve öğleden sonra olmak üzere uygulanacağı duyurulan KPSS alan bilgisi sınavlarında oluşan maliyet artışlarını önlemek amacıyla, çoklu oturumlu sınav yapma yöntemi, test bazında zaman farklılaştırması ve bağımsız test uygulaması ile bunlara bağlı ücretlendirme yaklaşımından vazgeçilerek; sınavın aynı tarihlerde üç oturum halinde yapılmasına, her oturumda üç alan testi uygulanmasına, oturum bazlı ücretlendirme yapılmasına, oturum başına ücretin 40 TL olarak belirlenmesine, oturumların Cumartesi sabah Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; Cumartesi öğleden sonra Hukuk, İktisat, Maliye; Pazar sabah İşletme, Muhasebe, İstatistik olarak yeniden düzenlenmesine, sabah oturumlarının saat 10.00'da, öğleden sonra oturumlarının 14.30'da başlatılmasına, 2017 KPSS Lisans Kılavuzunun bu doğrultuda 16 Mart 2017 tarihinde güncellenmesine karar verilmiştir.”

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