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  3. ÖSYM YKS takvimini açıkladı! Başvuru, sınav ve sonuçlar ne zaman?
ÖSYM YKS takvimini açıkladı! Başvuru, sınav ve sonuçlar ne zaman?

ÖSYM YKS takvimini açıkladı! Başvuru, sınav ve sonuçlar ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başvuru ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

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ÖSYM tarafından, "2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi" duyuruldu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

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