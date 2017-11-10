ÖSYM YKS takvimini açıkladı! Başvuru, sınav ve sonuçlar ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başvuru ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu
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ÖSYM tarafından, "2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi" duyuruldu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.
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