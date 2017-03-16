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ÖSYM'den YGS'e için yeni açıklama

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ÖSYM'den YGS'e için yeni açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)/ Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başvurularında, e-okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin 17 Mart 2017 tarihinde açılacağını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, "2017-YGS/LYS başvurularında, e-okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 17 Mart 2017 tarihinde açılacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebileceklerdir" denildi.

 

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