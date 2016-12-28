Otistik çocuklar destekçilerini unutmadı

Yeni Gölcük yolu üzerindeki Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Kulübü Derneği Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlediği törenle 14 branşta başarı gösteren özel çocuklara ve kulübe desteklerini esirgemeyen firmalara ödüllerini verdi.

GENİŞ KATILIM

2012 yılından bu yana yetiştirdiği özel sporcularıyla ilimizin birçok spor dalında başarıyla temsil eden Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü Derneğine destek veren kurum-kuruluş ve kişilere teşekkür etmek amacıyla ödül töreni düzenlendi. Törene Kulüp Başkanı Cengiz Göktaş, Gölcük Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin, FA Yapı İcra Kurulu Başkanı ve EKCAN Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Ekşi, AKMİS Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp, Özel Yenidoğan Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Nezahat Çini, Özel Kandıra Yenidoğan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü Pakize Esra Çini ve özel sporcuların velileri katıldı.

HEDEF 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI

Kulüp Başkanı Cengiz Göktaş yaptığı konuşmada “Amacımız Milli takıma seçilen sporcularımızı ilk üç seviyesine getirecek şekilde çalıştırmak. Aynı zamanda Kulüp giderlerimiz için sponsor bularak malzeme desteğini sağlamak. Bu konularda malzeme ve ulaşım konusunda desteklerini esirgemeyen AKMİS gurubuna çok teşekkür ediyoruz. Biz uzun süreli hedefler koyan bir kulübüz, mükemmelmiyiz bilmiyorum ama çalışma saatlerimiz biraz daha iyi olsaydı her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Özel sporcularımızın velilerin maddi imkânları çok kısıtlı ama sporcularımızda 2017 yılında daha büyük başarılar bekliyoruz. Önümüz deki hedefimiz 2020 Paralimpik oyunlarında Türkiye’ye birincilik getirmek olacak, bu konuda sizlere söz veriyorum” diye konuştu.

“ÇOK DUYGULANDIM”

AKMİS Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp yaptığı konuşmada “ Birçok alan da elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz, ama buraya gelince gerçekten çok duygulandım. Gerçekten Cengiz hocama çok teşekkür ediyorum bir teşekkürü de Gölcük Emniyet Müdürümüz Mustafa Faruk Keskine yapmak istiyorum çünkü bizi Cengiz hocamızla sizlerle tanıştıran kendisi oldu. Biz gurup olarak bundan sonrada elimizden geldiğince desteğimizi vermeye devam edeceğiz” dedi.

“BÖYLE BİR AİLENİN İÇİNDE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”

FA Yapı İcra Kurulu Başkanı ve EKCAN Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Ekşi “Yaşam Koçuyla tanışmamız bundan tam iki yıl önce Mustafa Müdürümüz sayesinde oldu. Uzun süredir spora vakit ayıramıyordum, geçtiğimiz günlerde bir yüzeme salonunda kırkıncı turunu atan bir çocukla tanıştım. Hayretler içerisinde kalarak başındaki antrenör hocamıza sorarak onun bir Yaşam Koçluğu öğrencisi olduğunu öğrendim çok uzun süredir bu kadar mutlu olmamıştım. Böyle bir ailenin içinde olmaktan çok mutluyum” dedi.

“BİR ANNES OLARAK…”

KOÇDER Başkanı Özel İlkin Kılıçarslan “Cengiz hocamız böyle bir program olacağını söylediğinde çok mutlu oldum otistik çocukların sorunlarından ziyade bende bir anne olarak yaşanılan sorunlara değinmek istedim. Çocuklarımızın elde ettikleri bu başarılar ile görüyoruz ki fırsat verildiğinde otistik çocuklarında neler başarabileceklerini en net şekilde göstermiş olduk” dedi.

Arif Bulut

