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Otizm için farkındalık halayı

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Otizm için farkındalık halayı
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (KOÇ-DER) bugün İzmit Anıtpark Meydanı’nda program düzenledi.

Programda otizmli çocuklar, aileleri ve katılımcılar halaylar çekerek otizme farkındalık yarattı.

Bu güzel etkinliğe KOÇDER Başkanı İlkin Kılıçarslan, KOÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Füsun Yıldız, ÇYDD Başkanı Meral Dönmez, otizmli çocuklar ve anneleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu da müziğiyle etkinliğe renk kattı. Otizmli çocuklar, aileleri ve gönüllüler alanda halay çekerek, bu dünyada ‘Otizmlilerin’ de bulunduğunu haykırdı.

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TOPLUMA YARARLI VATANDAŞ OLUR

KOÇ-DER Başkanı İlkin Kılıçarslan, “Otizmin son yıllarda en çok artış gösteren engel grubu olduğunu göz önünde bulundurursak artık toplumunda bilinçlenip bu gerçeği kabul etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Toplumda otizmin farkındalığı oluşursa ve toplum çocuklarımızı dışlamayıp severse ve fırsat verilirse yani sevgi ile çıktığımız yolda sevgi ile devam edersek,  bizim çocuklarımızda topluma yararlı vatandaş olur” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

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