Otizm ortaya çıkmadan önce tespit edilebilir

Otizmin, belirtileri ortaya çıkmadan önce MR ile teşhis edilebileceği belirtildi.

Araştırmalar, beyin taramalarının otizmi, semptomları ortaya çıkmadan önce tespit edebildiğini saptadı.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırma, en erken 2 yaşında, çoğunlukla daha ileri yaşlarda tanı konulabilen otizmin kökeninin, hayatın ilk yılı gibi daha erken dönemde teşhis edilerek, beynin gelişme aşamasında gerekli tedavilerin uygulanabileceğini ortaya koydu.

Araştırma kapsamında, aralarında büyük kardeşlerine otizm tanısı konmuş yüksek risk grubundakilerin bulunduğu 148 bebeğin beyinleri 6, 12 ve 24 aylıkken tarandı. İleride otizm teşhisi konan çocukların sonuçlarında, dil gibi üst düzey işlevlerden sorumlu beynin korteks bölgesinde farklılıklar bulunduğu tespit edildi.

Yüzde 80 oranında doğruluk payı

Yapay zekayla değerlendirilen beyin tarama sonuçları, yüzde 80 oranında doğruluk payıyla hangi çocukların otizmli olduğunu belirleyebildi.

Her 100 kişiden birinde görülen ve özellikle sosyal etkileşim gibi davranışları etkileyen otizme erken teşhis konması durumunda, ebeveynlerin çocuklarıyla yeni iletişim yöntemlerini öğrenmesi gibi davranış terapilerinin daha etkili olacağı kaydedildi.

North Carolina Üniversitesinden Doktor Heather Hazlett, "Bir yaş öncesinde, geleneksel olarak otizmle ilişkilendirilen, beyin yüzeyindeki farklılıkları gözlemledik. Bu da bize, yüksek otizm riski taşıyan çocuklardaki beyin farklılıklarına odaklanma imkanı verdi. Dolayısıyla bu çalışma hastalığın teşhis ve tedavisinde yeni olanaklar ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.