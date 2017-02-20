  • BIST 88.588
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Kocaeli 4 °C

Otizm ortaya çıkmadan önce tespit edilebilir

»
Otizm ortaya çıkmadan önce tespit edilebilir
Otizmin, belirtileri ortaya çıkmadan önce MR ile teşhis edilebileceği belirtildi.

Araştırmalar, beyin taramalarının otizmi, semptomları ortaya çıkmadan önce tespit edebildiğini saptadı.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırma, en erken 2 yaşında, çoğunlukla daha ileri yaşlarda tanı konulabilen otizmin kökeninin, hayatın ilk yılı gibi daha erken dönemde teşhis edilerek, beynin gelişme aşamasında gerekli tedavilerin uygulanabileceğini ortaya koydu.

Araştırma kapsamında, aralarında büyük kardeşlerine otizm tanısı konmuş yüksek risk grubundakilerin bulunduğu 148 bebeğin beyinleri 6, 12 ve 24 aylıkken tarandı. İleride otizm teşhisi konan çocukların sonuçlarında, dil gibi üst düzey işlevlerden sorumlu beynin korteks bölgesinde farklılıklar bulunduğu tespit edildi.

Yüzde 80 oranında doğruluk payı

Yapay zekayla değerlendirilen beyin tarama sonuçları, yüzde 80 oranında doğruluk payıyla hangi çocukların otizmli olduğunu belirleyebildi.

Her 100 kişiden birinde görülen ve özellikle sosyal etkileşim gibi davranışları etkileyen otizme erken teşhis konması durumunda, ebeveynlerin çocuklarıyla yeni iletişim yöntemlerini öğrenmesi gibi davranış terapilerinin daha etkili olacağı kaydedildi.

North Carolina Üniversitesinden Doktor Heather Hazlett, "Bir yaş öncesinde, geleneksel olarak otizmle ilişkilendirilen, beyin yüzeyindeki farklılıkları gözlemledik. Bu da bize, yüksek otizm riski taşıyan çocuklardaki beyin farklılıklarına odaklanma imkanı verdi. Dolayısıyla bu çalışma hastalığın teşhis ve tedavisinde yeni olanaklar ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Migren tedavisinde yüzde 90 başarı16 Şubat 2017 Perşembe 23:25
  • Karamürsel Devlet Hastanesi'nde çapraz denetim15 Şubat 2017 Çarşamba 17:40
  • Körfez Devlet Hastanesi'ne yoğun bakım ünitesi açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 16:37
  • Yüksek kolesterol eklem ağrısına neden olur mu?14 Şubat 2017 Salı 23:38
  • Evde yüz kremi nasıl yapılır?14 Şubat 2017 Salı 23:18
  • Başiskele’de sigarayı bırakma semineri13 Şubat 2017 Pazartesi 12:06
  • Gıda mühendisi Banu Kırali, 'Gıdada güvenlik açığımız var'12 Şubat 2017 Pazar 09:00
  • 'Günde 2 kilometre yürümek alzaymır riskini düşürüyor'10 Şubat 2017 Cuma 22:24
  • Renk körlüğü bu sayede tespit edilecek10 Şubat 2017 Cuma 11:27
  • Dünyada sigaraya her yıl 6 milyon kurban09 Şubat 2017 Perşembe 23:18
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Belediyelerden çok şikayet var
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti