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Otizmli çocuklar galoş üretti, aileleri sevince boğuldu

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Otizmli çocuklar galoş üretti, aileleri sevince boğuldu
Kocaeli'de bir merkezde eğitim gören otizmli çocukların, bedensel ve ruhsal zorlukları aşarak galoş üretmesi ailelerini sevince boğdu.

Otizmli çocuğuna destek veren anne Hatice Yüksek, "Çocuğumun galoş yapması tarif edilemez bir duygu" dedi. 
İzmit'te bir merkezde eğitim gören otizmli çocuklar, aldıkları eğitimler sonucu kendilerini geliştirebileceklerini ve üretimde faydalı olabileceklerini adeta kanıtladılar. İzmit'te bulunan Otizmli Çocuklar Derneği'nde eğitimlerini ve sosyal faaliyetlerini sürdüren otizmli çocuklar, aileleriyle birlikte galoş üreterek bedensel ve ruhsal koordinasyonunu geliştiriyor. Galoş üretiminin her aşamasında faaliyet gösteren otizmli çocukların gelişimi ise ailelerini sevince boğuyor. Çocuklarını galoş yaparken gören aileler çok mutlu olduklarını ve bu duygunun tarif edilemez olduğunu dile getirdiler. Galoş üretimi yapmaktan keyif aldığını belirten otizm hastası Ceren Yüksek, “Ailemle birlikte galoş yapıyorum. Yaptığım galoşlardan dolayı çok mutluyum” dedi.

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"Çocuğumun galoş yapması tarif edilemez bir duygu"
Otizmli çocuğunun bir ürünün üretimini yapmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen anne Hatice Yüksek, “Burada galoş yaparak çok mutlu oluyoruz. Galoş yaparak hem çocuğumun el becerisi gelişiyor hem de kafası dağılıyor. Çocuğum ilk galoşu yaptığında çok mutlu oldum. Bu duygu tarif edilemez, imkansız, bunu yaşayan bilir. Galoş üretimi gerçekten çok zor. Ama öğrencilerimiz galoşlarını severek yapıyor. Birkaç kez gösterdikten sonra galoşları yapmaya başladılar” diye konuştu.

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"İlk galoşu yaptığında da çok duygulandım"
Otizmli çocuğunu galoş yaparken gördüğünde çok duygulandığını dile getiren anne Fikriye Sari ise, "Galoş makinesi geldikten sonra biz çok mutlu olduk. Çünkü çocuklarımız için önemli bir uğraş ve gerçekten faydasını görüyoruz. Çocuğum ilk galoşunu yaptığında da çok duygulandım. Bir üyemizle birlikte galoşunu yapmıştı, çok mutlu olmuştum" dedi.

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"Otizmli çocuklara fırsat verilirse çok güzel işler ortaya çıkar"
Otizmli çocuklara bu çalışmaları yaptırmanın çok zor olduğunu belirten Kocaeli Otizmli Çocuklar Dernek Başkanı İlkin Kılıçarslan, "18 yaş üzeri çocuklarımıza aileleriyle birlikte topluma kazandırmak ve üretime katkı sağlamak istiyoruz. Aslında orta ve ağır düzeydeki çocuklarımızın yerinde oturtabilmek, dikkatini toplamak çok zordur. İlk aşamalarda çok zorlandık. Ama zor dönemi aileleriyle birlikte geçtikten sonra uyum sağladılar. Bunu yaparken ailelerin mutluluğu da çok güzeldi. Otizmli çocuklarımıza fırsat verildiğinde ve sevgiyle yaklaştıklarında çocuklarımız çok güzel şeyler ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

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