Otizmli çocuklarla sabun yaptılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) hayatın her alanında olmaya devam ediyor.

Uyguladığı birçok başarılı proje ile hayata renk katan KO-MEK, otizmli çocukların neler yapabileceğini göstermek adına KOÇ-DER’e ziyaret gerçekleştirerek Mis Sabun ve Kokulu Taş yaptı. Filografi Usta Öğreticisi Ayşegül Çakmak ve kursiyerlerinin katıldığı uygulamalı eğitimde otizmli çocuklar hem eğlendi, hem de kokulu taş yapmasını öğrenmiş oldu. Orta ve ağır düzeydeki çocuklara yapılan uygulamada kaliteli vakit geçirerek mutlu olan çocuklar için uygulamalı eğitimler farklı etkinliklerle devam edecek.

2009 yılında kurulan ve 70 üyesi bulunan Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği (KOÇ-DER) Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitime katılan İlkin Kılıçarslan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, otizmli çocuklar için farkındalık yetmez onların hayatını da paylaşmak lazım dedi. KO-MEK’in otizmli çocukları ziyaret ederek kokulu taş ve mis sabun yapımını uygulamalı olarak çocuklara gösterdiğini belirten Kılıçarslan, “KO-MEK sayesinde bu çocukların neler yapabileceğini görmüş olduk. Hepsi yaptıklarından dolayı hem mutlu oldu hem de geleceğe umutla bakmaya başladı” dedi.