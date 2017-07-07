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Otizmli genç, 30 yıldır sokağa çıkamıyor

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Otizmli genç, 30 yıldır sokağa çıkamıyor
Emekli İngilizce Öğretmeni Salahattin Şabul ve ev hanımı olan eşi Dilek Şabul, 30 yıldır kendileri ile birlikte eve hapsolan 35 yaşındaki otistik çocukları Alper Şabul’un dışarı çıkarak nefes almasını istiyor.

İzmit Yuvan Akarca Cumhuriyet Mahallesi Kara Mustafa Sokak,A-1/2-C No:50 kat:2 adresinde oturan Şabul çifti, devlete bağlı bir kurumun 35 yaşındaki oğulları Alper Şabul’u misafir etmesini istiyor. Çocukları ile birlikte eve hapsolduklarını söyleyen emekli İngilizce Öğretmeni Salahattin Şabul, “Çocuğumuz Alper’in rahatsızlığını 2 yaşlarındayken fark ettik. Doktor otistik olduğunu söyledi. Yüzde 98 rapor verdiler. 5 yaşlarına kadar Alper’i kucağımıza alarak sokağa çıkarabiliyorduk. Zapt etmek kolaydı. Sonrasında ben Akmeşe Zihinsel Engelliler Merkezi’nde öğretmen olarak göreve başladım. Oğlumu da yanımda getiriyordum. Sonrasında tayinim Çayırova’ya çıkınca Akmeşe’den almak zorunda kaldık.

NÖBETLEŞE TUVALETE GİDİYORUZ

Çocuğumuz boylu poslu ve güçlü. Sokağa çıkardığımızda zapt edemediğimiz ve sokaktaki vatandaşlar da rahatsız olduğu için yaklaşık 30 yıldır eve hapsolduk. Eşimle nöbetleşe tuvalete gidiyoruz ve nöbetleşe çay içip yemek yiyoruz. Komşular rahatsız olmasın diye Alper’i oda oda gezdiriyoruz. Ben kalp ameliyatı oldum. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Eşim de çocukla ilgilenmekten ameliyat olamıyor. Alper’i Manisa’ya yatırmak istediler ama ben uzağımda olsun istemedim. Aklıma bir sürü kötü şey geldi. Organ mafyalarından korktum. Elime ölüsünü verirler diye korktum. Katlanabilirim sandım ama sağlığım el vermedi. Artık biraz sosyalleşmesini istiyorum. Doktor ve psikiyatristlerin oğlumla ilgilenmesini istiyorum. Biz de oğlum bazen saldırgan olduğu için eve insan alamıyoruz. İnsanlarla konuşmayı özledik. Yeni Kocaeli valimizden destek bekliyoruz” dedi.

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MHP SAHİP ÇIKTI

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)İl Yönetim Kurulu Üyesi Selim Özbek, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu ve İl Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Necmiye Bakar’da Şabul ailesini ziyaret ederek destek oldu. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün konu ile ilgili yeni vali ile görüşeceği öğrenildi. Şabul ailesi MHP İl Teşkilatı’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(İrtibat tel: 0538 589 50 07-0534 474 55 18)

Ayşegül KALAYCI

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