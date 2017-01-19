Oto hırsızı çaldığı araba ile kaza yapıp yakalandı

Gebze'de çalınan araba, yaşanan kovalamaca sonrasında Dilovası'nda hırsızın yapmış olduğu kaza sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Gebze Osman Yılmaz mahallesi Şehit Numan Dede caddesi numara 68 önünde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y.’ye ait 34 PP 1635 plakalı otomobil kontak anahtarı üzerinde çalışır vaziyette yolda durmaktaydı. Bunu fırsat bilen Fatih A.(30) aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Aracının çalındığını fark eden İ.Y. durumu hemen polise haber verdi.

İhbar üzerine plakadan ve kameralardan araştırması ve tespiti yapılan araç çok sayıda ekip tarafından Gebze’de aranmaya başladı. Araca trafikte seyir halinde rastlanılması üzerine polis ekipleri ile hırsız arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında yol üzerinde bulunan kontrol noktaları yok kapatılmak suretiyle daraltılmış olsa da araç durdurulamadı ve kaçmaya devam etti. Çok sayıda polisi peşine takarak kaçan hırsız Dilovası İstiklal caddesi üzerinde 34 HH 0738 plakalı araca çarparak durdu.

Polisten kaçtığı sırada kaza yaparak duran aracın içerisinde bulunan zanlı Fatih A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan incelemece şahsın ayak bileğinde elektronik kelepçe takılı olduğu fark edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Gebze Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Fatih A. burada alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.