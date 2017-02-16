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Otobüste sakın uyumayın! Çünkü...

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Otobüste sakın uyumayın! Çünkü...
Doç. Dr. Çağatay Öztürk, kafanın, sırtın ve kalçaların uzun süre aynı pozisyonda kalmasının kas spazmına yol açabileceğini belirtti

Uyuduğumuzda bilinç kaybı yaşadığımız için uyuma aktivitesinin oturarak yapılacak bir şey olmadığının altını çizen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, kafanın, sırtın ve kalçaların uzun süre aynı pozisyonda kalmasının kas spazmına yol açabileceğini belirtti.

Seyahat sırasında uyumanın bel ve boyun zedelenmesinin yanı sıra bacak kasılmalarına da sebep olabileceğini söyleyen Öztürk, “Vücudumuzdaki sinirler kasların içindedir. Fakat bazı yerlerde yüzeye çıkarlar. Kontrolsüz oturma ve uyuma birlikte olursa kısmı sinir felçleri de gerçekleşebilir” dedi.

“TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA UYUYARAK SEYAHAT ETMEYİN”

Omurga sağlığı için ideal yatış pozisyonunun sırtüstü ya da cenin şeklinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Öztürk, “Cumartesi gecesi hastalığı denen bir hastalık var. Hafta içi çalışıp hafta sonu eğlenen ve bunun sonucu dengesiz uyku pozisyonda yatan kişiler, sinirlerin gerilmesine bağlı olarak pazar sabahı kalktıklarında kolları kasılmış olarak uyanırlar. Bunu önüne geçmek için ortopedik bir yatakta yatmak gerekir. Bu gibi yataklar kas, sinir ve bağ gibi oluşumların zorlanmasını en aza indirir.”

Öte yandan toplu taşıma araçlarında da ağırlığı her iki bacağa eşit vererek dik pozisyonda oturmak gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Çağatay Öztürk, “Uyumak oturma pozisyonunda kısa süre bile olsa kas spazmlarına sebep olabilir. Bu yüzden toplu taşıma araçlarında uyumak yerine sohbet etmek, müzik dinlemek, kitap okumak gibi aktivitelere yer verilerek bu şekilde seyahat edilmelidir” diye açıkladı.

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