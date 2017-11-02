Otofaji nedir?

Stres otofajiyi tetikliyor

Sürekli artan stres, iş, yaşam ve gelecek kaygıları insan sağlığını psikolojik ve fiziksel yönden oldukça etkiler. Tüm bu yaşama çabasının içinde çeşitli alışkanlıklar ediniriz. Tırnak yemek, dudak kemirmek alışkanlıklarını çevremizde ve kendimizde görebiliriz. İnsanların kendi uzuv ve derilerini koparıp yiyerek edindikleri bu alışkanlıklar yamyamlık ile eşdeğerdir.

Otofajiye Nobel Tıp Ödülü

Bu günlerde oldukça popüler bir kelime olan otofajiye bir diğer örnek ise tırnak kenarındaki etleri koparıp yemek olabilir. çok ileri boyutlara da ulaşabilen otofaji 2016 da Japon bir bilim adamının Nobel Tıp Ödülünü alması ile farklı bir boyut kazandı.

Kökenleri antik Yunancaya dayanan bu kelime hayatımıza ilk olarak 1963 yılında girdi.

Fakat 2016 da hücre ve DNA yapısı ile alakalı çalışmalar için laboratuara giren Yoşinori Ohsumi adlı Japon bilim insanının hücrelerin güçsüz ve savunmasız kaldığı durumlarda kendi organellerini yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını ortaya çıkardı.(Milliyet)