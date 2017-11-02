Otofaji nedir?
Otofaji stresle ortaya çıkan insanın kendi vücudundan beslenmeye çalışması durumudur. Bir çeşit yamyamlıkta denilebilecek otofaji insanlarda genellikle tırnak yemek, dudak kemirmek gibi rahatsızlıklar ile başlar.
Stres otofajiyi tetikliyor
Sürekli artan stres, iş, yaşam ve gelecek kaygıları insan sağlığını psikolojik ve fiziksel yönden oldukça etkiler. Tüm bu yaşama çabasının içinde çeşitli alışkanlıklar ediniriz. Tırnak yemek, dudak kemirmek alışkanlıklarını çevremizde ve kendimizde görebiliriz. İnsanların kendi uzuv ve derilerini koparıp yiyerek edindikleri bu alışkanlıklar yamyamlık ile eşdeğerdir.
Otofajiye Nobel Tıp Ödülü
Bu günlerde oldukça popüler bir kelime olan otofajiye bir diğer örnek ise tırnak kenarındaki etleri koparıp yemek olabilir. çok ileri boyutlara da ulaşabilen otofaji 2016 da Japon bir bilim adamının Nobel Tıp Ödülünü alması ile farklı bir boyut kazandı.
Kökenleri antik Yunancaya dayanan bu kelime hayatımıza ilk olarak 1963 yılında girdi.
Fakat 2016 da hücre ve DNA yapısı ile alakalı çalışmalar için laboratuara giren Yoşinori Ohsumi adlı Japon bilim insanının hücrelerin güçsüz ve savunmasız kaldığı durumlarda kendi organellerini yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını ortaya çıkardı.(Milliyet)
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.