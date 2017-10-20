Otogar kavşağı büyük sıkıntı

Bu şehrin trafik sorununu tamamen çözmek elbette mümkün değil. Ama sorunun hafiflemesi için projeler geliştiriliyor, bunların inşaatlarına başlanıyor. Halen devam eden iki büyük iş var. Birincisi, İzmit Otogar kavşağındaki köprü. İkincisi, D-100 üzerinde Otogar kavşağı çalışması.

Bizim şehrimizde aslında Karayolları’nın yapması gereken işlerin çoğunu Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Halen yakın çevremizde devam eden iki büyük kavşak projesinden Köseköy battı-çıktısını Büyükşehir yaptırıyor. Kandıra yolu üzerindeki Otogar Kavşağı işini ise Karayolları ihale etti.

Yolumun üzerinde olduğu için Otogar Kavşağı inşaat bölgesinden sık sık geçiyorum. Daha önce pek çok kez uyardım. Bu bölgede inşaat nedeniyle yollar daraltıldı, bazıları kapatıldı. Ama iş çok yavaş yürüdü. Dürtmeye başladık, müteahhit biraz hızlandı. Ama bölgede hala büyük karmaşa var.

Ne yazık ki; bu bölgede iş yapılırken şehrin, şehrimiz insanlarının hali hiç düşünülmüyor. Hem iş çok yavaş; hem bu iş nedeniyle kapatılan alan çok büyük. Yanlarda boş alanlar, servis yolları var. Bunlar kullanılabilirdi. Hiç çalışma yapılmadı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu bölge tıkanıyor. Üstelik kocaman TIR’lar, acelesi olan küçük araçlar kavşakta karambol yaratıyor. Bir tane görevli yok. Kurallara uymaya özen gösteren insanlar “Keriz” yerine konuluyor. Bir türlü kavşaktan geçemiyorlar. Çok zaman kaybediliyor. İnşaat başlayalı çok uzun zaman oldu. Daha köprülü kavşakların ayakları yeni yeni gözükmeye başladı. Verilen vadeye göre, 25 Aralık’ta bu köprülü kavşağın açılması, İzmit’in çok sorunlu bölgelerinden birinin daha sorun olmaktan çıkartılması gerekiyor. Ama daha önce de yazdım. Bu vade tutmayacak. Artık bizim şehrimizde bütün vadeler 2019 Mart ayına odaklı. Yerel seçimler yaklaşırken, “Bakın bu kavşak da yapıldı, bitti” diyecekler. Ama her gün Otogar kavşağında büyük çile çekiliyor. Hem de her gün çekiliyor. Bu sıkıntıların gereğinden büyük ve gereğinden uzun süreli oluşu da unutulmayacak.

Selüloz-İş kongreleri İzmit’te olay olurdu

Genel merkezi İzmit’te bulunan Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikasının 19’uncu olağan genel kurulu yarın ve Pazar günü yapılacak. İzmit’te yaşayan kaç kişinin bu hafta sonu Selüloz-İş kongresi olduğundan haberi var?

Eskiden böyle değildi. Selüloz-İş kongresi olacağı zaman İzmit’teki en önemli, en heyecanlı konu bu olurdu. Aylar öncesinden kongre kulisleri yapılırdı. Genel Başkanlık için büyük çekişmeler yaşanırdı,. Elbette İzmit Şublesi’nin tavrı çok önemliydi. Çünkü en büyük şube İzmit şubesiydi. Sonra Dalaman, Giresun, İstanbul, İzmir şubeleri delegelerinin tavrı araştırılırdı. İlimizde Selüloz-İş Genel Merkezi ve İzmit şubesi dışında bir de Kocaeli şubesi bulunurdu.

19’uncu olağan kongre yapılıyor. Önceki 18 kongrenin her halde en az 15 ‘inin içinde yer almışımdır. Taa, Necati Cansever’in Genel Başkanlığından başlayan süreç. Ne karizmatik Genel Başkanlar gördü Selüloz-İş. Rüstem Kılıç, Fikri Karakadılar, İsmail Önay, Mithat Sarı, Davut Bozkan.

Hepsi önemli insanlardı. Hepsi, adeta sendikacı doğmuş insanlardı. Hepsi, Selüloz-İş Genel Başkanlığı koltuğuna, savaşarak; didinerek, hak ederek gelmişlerdi.

Selüloz-İş Kongresi olacağı zaman, o dönemler İzmit’te bulunan 2-3 otel Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen delegelerle dolardı. İzmit hareketlenirdi. Akşamları otel lobilerinde kongre heyecanı solunurdu.

2005’te Seka kapatılıp, yıkıldıktan sonra, Selüloz-İş de küçüldü. 1999’da ilk kez ve önemli uğraşlar sonunda Selüloz-İş Genel Başkanı seçilen Ergin Alşan, bu hafta sonu yapılacak kongrede tek aday olacak. Artık rakip falan çıkmıyor. Kulisler yapılmıyor. Çünkü, ortada paylaşılacak bir şey kalmadı. Selüloz-İş o kadar küçüldü ki, yönetim kurulunda sadece 3 profesyonel bulunacak. Türk-İş Genel Kurulunda Selüloz-İş’i sadece 4 delege temsil edecek.

Kuşkusuz, kamu sektöründeki iş yerlerinde örgütlenerek sendikacılık yapmak kolaydı. Seka’lar bitince, özel kağıt sektöründeki, ağaç sektöründeki örgütlenme ile sendikacılığın da bir anlamı kalmadı. Bu açıdan bakınca, Türk Metal’i,

Lastik-İş’i, Petrol –İş’i takdir etmek lazım.

Selüloz-İş’le benim organik bağım vardı. 1990 Haziran’ı ile 1991 Eylül’ü arasındaki bir yıldan biraz uzun süre gazetecilik yapmıyordum. Bu dönemde Selüloz-İş’in aylık dergisinin 7-8 sayılık hazırlanmasında çalıştım. İzmit Hürriyet Caddesi üzerinde bir apartman dairesindeydi Selüloz-İş Genel Merkezi. Sendikanın dergisi burada hazırlanırdı. Bütün yazılarını yazıp, başlıklarını atardım. Dönemin Selüloz-İş Genel Başkanları en iyi arkadaşlarımdı.

2005’te Seka kavgasında Genel Başkan Ergin Alşan ile o dönemlerde İzmit Şube Başkanı olan Adnan Uyar ile birlikte çok mücadele etmiştik. Ama bir işe yaramadı. Seka’yı kurtaramadık. Seka bitti, Selüloz-İş de ufacık kaldı. Şimdi hafta sonu kongresi var. Eskiden ne kavgalar olurdu. Şimdi kongre yapılacağından kimsenin haberi yok.

Selüloz-İş’in eriyişi, İzmit’in son 15 yıllık tarihindeki önemli değişimlerden biridir. Seka’yı çabuk unuttuk. Selüloz-İş’i çabuk unuttuk. Artık İzmit’te “Seka emeklisi” diye gösterilen insan sayısı bile çok azaldı.

Başkan adaylığında kota var mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün kadın muhtarlarla yaptığı bir toplantıda, partisinin “Cinsiyet kotası” hakkında uzun uzun konuştu.

Cinsiyet kotası denilen şey, seçilmiş kurullarda en az %33 oranında kadın veya erkeğin bulunması demek. Yani misal. Bir örgüt yönetimi yapacaksınız. 30 kişiden oluşuyor diyelim. En az 10 tane kadın veya erkek yazılacak. CHP’deki listelerin tamımı erkeklerden veya kadınlardan oluşamayacak.

Elbette güzel bir uygulama. Bazen siyasette ezilen sadece kadınlar olmuyor. Geçmişte bir Gölcük kongresinde, CHP’nin Gölcük’ten seçilen il delegelerinin tamamı kadınlardan oluşmuştu. İlginç bir durumdu.

CHP’de cinsiyet kotası var. Belediye meclisi listelerinde, il, ilke kongrelerinde, hatta mahalle delegelikleri seçimlerinde bu kota kullanılıyor. Siyasi partiler yasası değişirse, milletvekilliği aday listesinde de uygulanacak. Yani, bir ilke 10 milletvekili seçilecekse, CHP aday listesinde en az 3 kadın aday bulunacak.

Benim merakım şu. CHP bu kotayı, Belediye Başkan adaylıklarında kullanacak mı? Misal, ilimizde toplam 12 belediye var. Yüzde 33’ü 4 eder. Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkan adaylarından 4’ü kadın olabilecek mi? CHP’deki adaylığa çok meraklı erkekler, bu konuda kadın partililerin önünü açabilecek mi?

CHP’nin ilimizde Mart-2019’daki yerel seçimlerde belki dört değil ama 1-2 kadın aday göstermesi mutlaka gerekiyor. Ama bu konuda parti genel merkezinin ve genel başkanın çok övündüğü cinsiyet kotasının kullanılabileceğini hiç sanmıyorum.

DUVAR YAZISI

Türkiye, Deniz Baykal’ı

mutlaka hayatta tutmalı.

Baykal olmazsa, bundan sonra

CHP’de kurultayların tadı kalmaz.

