Otogar Kavşağı yıl sonunda açılıyor

İlimize kısa bir süre önce atanan Vali Hüseyin Aksoy bugün ilk koordinasyon kurulu toplantısına katılarak başkanlık etti.

Aksoy kenti tanımak, projeler ve yatırımlar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla kurum müdürlerini tek tek dikkatli bir şekilde dinledi.

MÜDÜRLER TAM KADRO EKSİKSİZ KATILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 2017 yılının ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Akçakoca Salonu'nda gerçekleşti. Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri eksiksiz katıldı.

Koordinasyon kurulunun ilk konuşmacısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay oldu. Altay, tramvay projesi, Köseköy Köprülü Kavşağı, Sabancı Köprülü Kavşağı, Kent Meydanı Otoparkı, Gebze Gençlik Merkezi, Üçtepeler Öğrenci Yurdu, Derince Alternatif yolu, Çayırova Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Kandıra Miço Koyu, Bağırganlı Plajı ile ilgili konuştu. Altay özellikle D-100 Karayolu Köseköy ışıklar, Kent meydanı ve sahil projelerinin akıbeti hakkında bilgi aktardı.

YENİ CUMA’YA PREFABRİK CAMİ

Toplantıda Yeni Cuma Camii restorasyon çalışmaları hakkında da bilgiler verildi. 15-20 gün içinde 250 metrekarelik prefabrik caminin Yeni Cuma Camii bahçesine yapılmasıyla birlikte caminin ibadete kapatılacağı aktarıldı.

YIL SONUNDA OTOGAR KAVŞAĞI HİZMETE AÇILIYOR

Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Okan Gerçek 2017 yılında 11 adet proje olduğuna değinerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapımı devam eden ve açılan kavşaklar hakkında bilgiler verdi. Gerçek “2017’nin sonunda (15 Aralık) Otogar Kavşağını tamamen hizmete sokacağız. İzmit Kandıra bölünmüş yolun yapım süresi kamulaştırma ve proje ile beraber yürütülecek. Proje 3 yıla yayılan bir çalışma ile 2020’de tamamlanacak. Kuzey Marmara otoyolu kamulaştırma ve yapım çalışmaları başladı. İşletme süresi yapım dahil 6 yıl 9 ay 12 gün sürecek.” dedi.

-ŞEHİR HASTANESİ

Koordinasyon kurulunda İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz’dan Şehir Hastanesi’nin yapımıyla ilgili olarak da Karayollarından çalışmaların hızlandırılması amacıyla şehir içini kullanmadan şehir dışından araçların giriş ve çıkışının yapılması projenin bir an önce hayata geçirilmesi talebi geldi. Durmaz Şehir Hastanesi açıldığında yol sorunu olmadan birkaç alternatifle hayata geçirilmesini istedi. Ayrıca Şehir Hastanesi ile otoyol arasından geçen yüksek gerilim hattının kaldırılması ile ilgili bir inceleme yapılması da talep edildi.

AKSOY PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ

Toplantının açılışında konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy “Bu toplantımızla ilk 6 ayda gerçekleştirilen yatırımlar ve 2018 yılı yatırımları konusunda istişarelerde bulunacağız. Kocaeli’de 2017 yılında, kamu yatırımı olarak toplam 682 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin 269 adedi Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından, 413 âdeti ise mahalli idareler tarafından yürütülmektedir. Yılın ilk altı ayında biten proje sayısı 47, henüz başlanamayan proje sayısı ise 69’dur. Başlanamama nedenleri, proje aşamasının tamamlanmaması, revize proje etütlerinin henüz onaylanmamış olması ve ara tahsis işlemlerinin devam etmesidir” dedi. Vali Aksoy “2017 yılı yatırımlarının proje tutarı toplam 10 milyar 609 milyon TL’dir. 2017 yılı ödenek toplamı ise 2 milyar 257 milyon TL’dir. Toplam ödeneğin %62’si mahalli idarelere, %38’i ise Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerine aittir. 2017 yılı yatırımları için öngörülen toplam ödenek yapılan harcama 704 milyon TL’dir. Buna göre, gerçekleşen harcamanın yılı ödeneğine oranı %31’dir” açıklamalarına yer verdi.

AKSOY TESCİLLİ BİNALAR HAKKINDA AYRINTI İSTEDİ

Vali Aksoy toplantıda Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Kocaeli’deki tescilli binalar hakkında bir daha ki koordinasyon toplantısında ayrıntılı bilgi istedi. Bu istek Aksoy’un tarihe verdiği önemi de ortaya koydu.

BEKLENEN YAĞMUR GELMEDİ

Vali Aksoy son olarak “Bugün beklenen sağanak yağmur yağmadı. Ancak Kocaeli her zaman olası sellere karşı hazırlıklı olmalı” sözlerine yer verdi. Aksoy Meteoroloji yetkililerinden yatırımlar hakkında ve koordinasyona uydudan bağlanarak son hava raporları hakkında bilgi aldı.

Şennur YILDIZ

