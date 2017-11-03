Otogar ve Köseköy kavşakları takipte

Yapımı tamamlandığında Köseköy ve Otogar bölgesindeki trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan iki kavşağın son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Bayram, Kocaeli’nin birçok noktasında yol yapım çalışmalarının süratle devam ettiğine dikkat çekerek, önümüzdeki aylarda da birden fazla yol yapım projesinin başlayacağını ifade etti.

KAVŞAKLARLA ANAYOLLAR RAHATLAYACAK

Genel Sekreter İlhan Bayram’a incelemeler sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay eşlik etti. İncelemelerin ardından Genel Sekreter Bayram yaptığı açıklamada, “Gebze’de Anibal Kavşağının açılmasıyla bu bölgedeki anayol üzerindeki trafiği rahatlattık. Merkezde yer alan Köseköy ve Otogar kavşaklarının tamamlanmasıyla birlikte bu bölgedeki trafiği de büyük oranda rahatlatacağız. Sanayi Köprülü kavşağının da önümüzdeki günlerde yer teslimi tamamlanmasıyla birlikte yapımına başlanacak. Bu projeleri bitirdiğimizde Kocaeli’de anayollarda kesintisiz bir trafiğe geçmiş olacağız.” dedi.

KÖSEKÖY KAVŞAĞI

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen Köseköy Kavşağı Projesi anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılacak. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak. Çalışmada dere ıslahı ve altyapı uygulamaları da gerçekleştirilecek.

