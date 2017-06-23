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Otogarda bayram hareketliği

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Otogarda bayram hareketliği
3 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar otogarı doldurdu. Tatilin az olması sebebiyle otogar geçen bayrama göre daha sakindi.

Ramazan Bayramı arifesinde İzmit Otogarı’nda yoğunluk başladı. Bayramlaşmak için memleketine giden ya da 3 günlük bayram tatilini gezmek için değerlendiren vatandaşlar biletleri tüketti. Bugün itibariyle valizini alanlar otogarın yolunu tuttu. Bayram sebebiyle otogarda ek seferler başladı. Adana, Mersin illeri ve Karadeniz Bölgesi için otobüs seferleri 15’e çıkarıldı. İnternet üzerinden bilet almak isteyenler biletleri tüketti. Şu an bilet satışları internet ortamında kapalı gözükse de Otogar Dernek Başkanı Halim Baylam, vatandaşı otogara çağırdı.Baylam, “Otogara gelen vatandaşa yardımcı oluruz. Geldim ama bilet bulamadım diyen yok. Kimseyi yolda bırakmayız. En azından yakın illere aktarma yaparız” açıklamasında bulundu.

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GEÇEN SENE DAHA YOĞUNDU

Bayram boyunca her gün 700 otobüsün otogardan çıkış yapacağını söyleyen Otogar Dernek Başkanı Halim Baylam, “Bu sene Ramazan bayramı tatili 3 gün olduğu için vatandaş şehir dışına pek çıkmadı. Bu yüzden geçen seneye göre yoğunluk daha az. Şimdi fındık sezonu da başladı. Fındık toplamaya gidenler hemen dönmüyor. İzmit halkına her zaman hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

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