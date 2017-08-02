Otogarda kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı

İzmit Şehirler Arası Otogarı'nda kalp krizi geçiren Erdoğan Solmaz (39) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İzmit Yenidoğan Mahallesi Aslan Sokak'ta ikamet eden İzmit Şehirler Arası Otogarı'nda bilet işlerinde çalışan Erdoğan Solmaz (39), bu sabah tatil için gittiği İzmir’den geldi. Erdoğan otogarda indikten sonra kalbinden rahatsızlandı. Durumu fark edenler hemen 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan’ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmit Belediyesinden emekli merhum İdris Solmaz ve Fahriye Solmaz’ın 5 çocuğundan biri olan Erdoğan Solmaz’ın yaklaşık 4 yıl önce de kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Erdoğan'ın cenazesi İzmit Asri Mezarlık Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yarın (Perşembe) öğle namazında Zeytinlik Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ

