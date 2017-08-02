  • BIST 106.820
  • Altın 144,291
  • Dolar 3,5350
  • Euro 4,1888
  • Kocaeli 28 °C

Otogarda kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı

»
Otogarda kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı
İzmit Şehirler Arası Otogarı'nda kalp krizi geçiren Erdoğan Solmaz (39) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İzmit Yenidoğan Mahallesi Aslan Sokak'ta ikamet eden İzmit Şehirler Arası Otogarı'nda bilet işlerinde çalışan Erdoğan Solmaz (39), bu sabah tatil için gittiği İzmir’den geldi. Erdoğan otogarda indikten sonra kalbinden rahatsızlandı. Durumu fark edenler hemen 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan’ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmit Belediyesinden emekli merhum İdris Solmaz ve Fahriye Solmaz’ın 5 çocuğundan biri olan Erdoğan Solmaz’ın yaklaşık 4 yıl önce de kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Erdoğan'ın cenazesi İzmit Asri Mezarlık Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yarın (Perşembe) öğle namazında Zeytinlik Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ
 

Bu haber toplam 1753 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski muhtarlık binası yıkıldı02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:52
  • Düğmeye basıldı.. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yeni bina geliyor02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:26
  • O iş yerlerine mühür!02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:19
  • Müteahhitlik yapan emekli polis toprağa verildi02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:18
  • Sıcağa böyle çözüm buldular02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:33
  • 70'lik çift bir ilki yaşadı02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:00
  • Zabıta asla taviz vermiyor02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:00
  • Hayvan pazarı için ön kayıt şartı01 Ağustos 2017 Salı 22:35
  • Sürücüler dikkat! İzmit'in o bölgesinde güzergâh değişti01 Ağustos 2017 Salı 21:12
  • Bu ilçelerde oturanlar dikkat01 Ağustos 2017 Salı 17:12
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti