Otogaza da zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada,

"2 Kasım 2017 Tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Otogaz da 6-7 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin ve Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.Dolar ve petrolde yaşanan artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine de zam yapılmış, benzinin fiyatı 12 kuruş, motorinin ise 17 kuruş artmıştı.