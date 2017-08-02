  • BIST 106.147
  • Altın 144,037
  • Dolar 3,5346
  • Euro 4,1829
  • Kocaeli 22 °C

Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu:1 yaralı

»
Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu:1 yaralı
İzmit ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 metrelik duvardan mesire alanına uçtu, kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre İzmit İlçesi 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta meydana gelen olayda, Aytekin Yıldız (42) idaresindeki 77 DR 202 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 metrelik duvardan mesire alanına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan sürücü Yıldız, olayın etkisi ile şoka girdi . Şoka giren sürücü sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırılırken , polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu:1 yaralı

Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu:1 yaralı

Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu:1 yaralı

Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu:1 yaralı

Bu haber toplam 452 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebze'de şüpheli ölüm01 Ağustos 2017 Salı 13:31
  • Gölcük'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi01 Ağustos 2017 Salı 13:07
  • Kartepe'de hint keneviri operasyonu01 Ağustos 2017 Salı 10:09
  • Hastane yanında çıkan yangın korkuttu! Tüm hastalar tahliye edildi31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:05
  • Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu! İşte 1 haftalık bilanço31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:04
  • Feci kazada yürek burkan detaylar! Daha 19 yaşındaydı31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:02
  • Yeni evli çifti kaza ayırdı31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:58
  • D-130'da feci kaza:1 ölü 2 yaralı30 Temmuz 2017 Pazar 22:49
  • Otomobiller çarpıştı! 4 yaralı30 Temmuz 2017 Pazar 13:36
  • Kocaeli'de motosikletlere ceza yağdı30 Temmuz 2017 Pazar 13:28
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti