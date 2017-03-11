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Otomobil bariyere saplandı! Yaralılar var

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Otomobil bariyere saplandı! Yaralılar var
Gebze'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu İstanbul istikameti kuzey yan yolda Celal Alkan idaresindeki 34 TV 5373 plakalı otomobil, yolu ayıran bariyere çarptı.

Bariyerin bir bölümünün otomobile saplandığı kazada, sürücü ile Şenel Özcan araçta sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

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