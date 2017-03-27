Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkında bulunan otomobil değerinde ki 22 adet “Ara Papağanı” parkı gezmeye gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliğine bağlı hayvanat bahçelerinden gelen papağanların fiyatı ise 10 bin TL. Neredeyse bir araba fiyatında olan papağanlar, hayvanat bahçelerine koruma amaçlı verildiği için bedelsiz olarak gönderiliyor.

Darıca'da hayvanat bahçesinde bulunan otomobil değerindeki papağanlar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Bakıcıları ise zaman zaman papağanları ağızlarıyla besliyor.