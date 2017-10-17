Otomobil, duvara çarptı: 3 yaralı

Kaza, D-130 Karayolu Karamürsel Kayacık Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Neziha K. yönetimindeki 61 NE 010 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmemesi sonucu yol kenarında bulunan 'Dur' yazılı tabelaya ardından da duvara çarptı. Olay yerinin yakınında bulunan polis kontrol noktasında görevli polisler, kazaya müdahale ederek araçta bulunan Neziha K., 60 yaşındaki Şadiye E. ve ismi öğrenilemeyen çocuğu araçtan çıkararak, 112 Acil'e haber verdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.