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Otomobil ile duvar arasına sıkıştı, yardımına itfaiye koştu

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Otomobil ile duvar arasına sıkıştı, yardımına itfaiye koştu
İzmit'te, bahçe duvarı ile park halindeki otomobilin arasına giren köpek sıkıştı. İtfaiye ekibi otomobili yana doğru çekerek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Bekirdere Mahallesi Ozan Sokak'ta oturan Öner Kula, evinin önünden gelen havlama sesini duyarak dışarı çıktı. Öner Kula, evinin önünde park halinde bulunan 77 AL 702 plakalı otomobili ile aynı yerdeki bahçe duvarı arasına sıkışan sokak köpeğini görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç ile duvar arasından geçmeye çalışırken sıkışan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrolik makine kullanılarak zincirle bağlanan otomobil yana doğru çekilerek köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vücudunda herhangi bir yara olmayan köpek koşarak uzaklaştı.

Öner Kula, havlama seslerini duyunca evinden dışarı çıktığını belirterek, "Otomobil ile duvar arasında bir köpeğin sıkıştığını gördüm. Otomobili hareket ettirme imkanım yoktu. İtfaiyeyi aradım, itfaiye gelerek kullandıkları makinelerle aracı çekti ve köpeği sıkıştığı yerden kurtardı" dedi.

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