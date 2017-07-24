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Otomobil nehre uçtu! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

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Otomobil nehre uçtu! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İzmit'ten hasta ziyaretinden dönerken İçmeler mevkiinde bir otomobilin Sakarya Nehri’ne devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmit'te bir hasta ziyaretinden döndüğü öğrenilen Abdullah Tufan idaresindeki 11 SA 662 plakalı otomobil, Sakarya-Osmaneli karayolu İçmeler mevkiinde, saat: 19: 00 sıralarında sürücüsünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sakarya Nehri'ne devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Osmaneli İtfaiye ekipleri, Bilecik ve Sakarya AFAD ekipleri ile 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması sonucunda suyun içindeki otomobilden çıkartılan sürücü Abdullah Tufan ile eşi Bakiye ve kızı Merve Tufan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenler cenazeleri sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesi morguna otopsileri yapılmak üzere götürüldü. Buradaki otopsilerinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp'a gönderilirken otomobil vinç yardımıyla nehirden çıkartıldı.

Kaza ile ilgili Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Demirpehlivan olay yerine gelerek incelemelerde bulundular. Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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