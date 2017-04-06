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Otomobil şarampole uçtu! 1 ölü

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Otomobil şarampole uçtu! 1 ölü
Körfez İlimtepe yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Kaza yerinden ilk gelen bilgiler arasında 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre; Mustafa Özçelik (53) dün akşam saat 21.00 sıralarında 41 PV 063 plakalı otomobiliyle Körfez İlimtepe'ye ziyarete gitti. Dönüş yolunda kontrolünü kaybeden Özçelik şarampolden uçuruma uçtu. Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri ölen kişinin Mustafa Özçelik olduğunu belirledi. 2 çocuk babası Özçelik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kerim YAVUZ

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