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Otomobil şarampole yuvarlandı; baba yaralandı, oğlu öldü

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Otomobil şarampole yuvarlandı; baba yaralandı, oğlu öldü
Gebze'de bir otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze Mevlana Mahallesi 896 Sokak’ta meydana geldi. İddia göre, Soma Şehitleri Caddesi’nden Gebze Adliyesi istikametine giden Ali Kütük (46) idaresinde 34 ZK 6873 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazanın etkisiyle Barış Kütük (18) araçtan fırlarken, otomobil uçurumdan uçtuktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi ve bir barakaya çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta kontrol yaparken, çevrede bulunan vatandaşlar kaza nedeniyle araçtan fırlayan ve ağır yaralanan Barış Kütük ile babası Ali Kütük’ü Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürdü. 18 yaşındaki Barış Kütük hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken hastaneye gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kazayı gören bir vatandaş, “Araba kavşaktan adliye yoluna çıkarken hızlı geliyordu. Araç sürücüsü hızlı bir şekilde gelirken el frenini çekti. Araç el freni çekilmesiyle kaldırıma vurdu. Araba takla attıktan sonra çocuk arabadan fırladı” dedi.

Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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