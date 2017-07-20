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Otomobil, su kanalına düştü: 2 yaralı

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Otomobil, su kanalına düştü: 2 yaralı
Gebze'de hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra su kanalına düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde H.A. idaresindeki 41 TR 189 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İhsan Coşkun'un kullandığı 34 DE 7782 plakalı otomobille çarpıştı.Kaza sonrası savrulan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına düştü.Kazada sürücü Coşkun ile oğlu Yasin Coşkun yaralandı.Yaralanan baba ve oğlu, su kanalına indirilen sedye iple bağlanarak, kurulan merdiven üzerinden yukarıya çıkarıldı.İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince burada yapılan yaralı baba ve oğul, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü H.A. da ifadesi alınmak üzere Beylikbağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 

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