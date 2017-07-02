  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli 29 °C

Otomobil TIR'a çarptı! 3 yaralı

»
Otomobil TIR'a çarptı! 3 yaralı
TEM Otoyolu Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde seyir halinde olan Rıfat Cambaz(29) idaresindeki 34 RY 5759 plakalı araç, aynı yönde seyir halinde olan Taner Yılmaz idaresindeki 34 JU 8824 plakalı TIR'a çarptı.Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yol kenarındaki bariyere çarparak, durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 34 RY 5759 plakalı otomobil sürücüsü Rıfat Cambaz'ı sıkıştığı yerden çıkartılarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yanında bulunan eşi Burçin Cambaz ve bebeği ise KOÜ Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti tarfiği kontrollü olarak verilirken, kaza yapan araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Polis ekipleri ise yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

 

 

sd-031.jpg

Yaralılar; Rıfat Cambaz eşi Burçin Cambaz ve bebekleri

df-015.jpg

Bu haber toplam 2385 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyon bebek ve annesine çarptı! 2 ölü30 Haziran 2017 Cuma 16:01
  • İzmit'te düdüklü tencere bomba gibi patladı30 Haziran 2017 Cuma 12:11
  • Tatilden dönen eşleri kaza ayırdı30 Haziran 2017 Cuma 11:23
  • 15 yıl ceza aldı 1 yılda tahliye edildi30 Haziran 2017 Cuma 09:00
  • İstanbul'daki banka soyguncusu Gebze'de yakalandı30 Haziran 2017 Cuma 09:00
  • Kirazlıyalı'da bıçaklama30 Haziran 2017 Cuma 00:01
  • Suadiye'de traktör devrildi!1 ağır yaralı29 Haziran 2017 Perşembe 21:40
  • Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı29 Haziran 2017 Perşembe 17:29
  • İzmit Cumhuriyet Parkı'nda silahlı yaralama!29 Haziran 2017 Perşembe 15:31
  • Emniyet’e saldırı davasının zanlıları suçlamaları reddettiler29 Haziran 2017 Perşembe 14:45
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti