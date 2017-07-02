Otomobil TIR'a çarptı! 3 yaralı

TEM Otoyolu Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde seyir halinde olan Rıfat Cambaz(29) idaresindeki 34 RY 5759 plakalı araç, aynı yönde seyir halinde olan Taner Yılmaz idaresindeki 34 JU 8824 plakalı TIR'a çarptı.Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yol kenarındaki bariyere çarparak, durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 34 RY 5759 plakalı otomobil sürücüsü Rıfat Cambaz'ı sıkıştığı yerden çıkartılarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yanında bulunan eşi Burçin Cambaz ve bebeği ise KOÜ Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti tarfiği kontrollü olarak verilirken, kaza yapan araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Polis ekipleri ise yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

Yaralılar; Rıfat Cambaz eşi Burçin Cambaz ve bebekleri