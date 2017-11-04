Otomobil tıra çarptı! 3 yaralı

Olay Kartepe D-100 karayolu Uzuntarla ışıklar mevkii Ankara istikametinde sabah saat 10.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine gitmekte olan Burak Özyılmaz idaresindeki 33 E 4731 plakalı otomobil, iddialara göre yol üzerindeki bir fabrikaya geri geri manevra yaparak yanaşan Özgür Arayıcı idaresindeki 41 B 9259 çekici plakalı TIR'a çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada 33 E 4731 plakalı otomobil içerisinde bulunan Zeynep Özyılmaz, Ayten Eker ve sürücü Özyılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikameti, trafiği bir müddet kontrollü olarak verildi. Kaza yapan araçlar çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ