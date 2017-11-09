Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
İzmit'te polis ekiplerinin trafik kontrolü yaptıkları sırada durdurdukları bir otomobilin teyibinin arkasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
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Orduevi mevkiinde polis tarafından yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Sürücünün yapılan üst aramasında 4.5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Daha sonra savcılıktan alınan izinle otomobilde geniş çaplı arama yapıldı. Oto teybinin arkasına gizlenmiş 27 gram daha esrar ele geçirildi. Yine bir başka noktada yapılan üst aramasında da bir kişinin üzerinden 3 gram esrar maddesi ve enfatamin denilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, uyuşturucu
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