Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Orduevi mevkiinde polis tarafından yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Sürücünün yapılan üst aramasında 4.5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Daha sonra savcılıktan alınan izinle otomobilde geniş çaplı arama yapıldı. Oto teybinin arkasına gizlenmiş 27 gram daha esrar ele geçirildi. Yine bir başka noktada yapılan üst aramasında da bir kişinin üzerinden 3 gram esrar maddesi ve enfatamin denilen uyuşturucu madde ele geçirildi.