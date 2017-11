Otomobilin camını kırarak 65 bin TL çaldılar

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhit B.E, Tapu Müdürlüğü'ndeki işlemlerini hallettikten sonra otomobiline binerek bir arkadaşının yanına gitti. B.E. otomobili arkadaşının iş yerinin önüne park etti. Bu sırada, B.E'yi takip ettiği düşünülen kişiler aracın camını kırarak içerisinde 65 bin TL bulunan çantayı çalarak kaçtı. Aracının başına döndüğünü camın kırılarak para dolu çantanın çalındığını gören B.E. polisi aradı. Polis yaptığı araştırmada, B.E'nin bulunduğu otomobili takip eden beyaz renkli bir aracın sahte plaka takıldığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.