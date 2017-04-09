Otomobilin içinde ölü bulundu!

İzmit’te meydana gelen olayda Ali İhsan Gökalp(35), park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde bulunan Kent Konut A.Ş.’nin otoparkındaki bir otomobilde bir şahsın hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Ali İhsan Gökalp (35) Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökalp, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kent Konut A.Ş. İnsan Kaynakları bölümünde çalıştığı öğrenilen Ali İhsan Gökalp’in iddialara göre, hiçbir rahatsızlığının bulunmadığı öğrenilirken acı haberi olan yakınları gözyaşlarına boğuldu.Evli ve 2 çocuk babası olan Gökalp’in cenazesi öğle namazının ardından Derince Merkez Camii'nden alınarak Yeni Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ali İhsan Gökalp’in ölüm nedeni Adli Tıp Raporları sonucunda belli olacak.

Kerim YAVUZ