  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Kocaeli 12 °C

Otomobilin içinde ölü bulundu!

»
Otomobilin içinde ölü bulundu!
İzmit’te meydana gelen olayda Ali İhsan Gökalp(35), park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde bulunan Kent Konut A.Ş.’nin otoparkındaki bir otomobilde bir şahsın hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Ali İhsan Gökalp (35) Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökalp, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kent Konut A.Ş. İnsan Kaynakları bölümünde çalıştığı öğrenilen Ali İhsan Gökalp’in  iddialara göre, hiçbir rahatsızlığının bulunmadığı öğrenilirken acı haberi olan yakınları gözyaşlarına boğuldu.Evli ve 2 çocuk babası olan Gökalp’in cenazesi öğle namazının ardından Derince Merkez Camii'nden alınarak Yeni Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ali İhsan Gökalp’in ölüm nedeni Adli Tıp Raporları sonucunda belli olacak.

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 202 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sosyal medyada tartışıp pompalıyla vurdu08 Nisan 2017 Cumartesi 18:45
  • D-100'de hafriyat kamyonu çarptı sürücü şoka girdi08 Nisan 2017 Cumartesi 12:36
  • Önce kovaladı sonra yolu kapattı! Körfez'de film gibi operasyon08 Nisan 2017 Cumartesi 11:26
  • Tam 280 promil! İzmit D-100'de can pazarı08 Nisan 2017 Cumartesi 10:50
  • Oyuncak silahlı soyguncu hakkında karar08 Nisan 2017 Cumartesi 09:59
  • Takla atan otomobilden, burnu bile kanamadan çıktı08 Nisan 2017 Cumartesi 09:00
  • Gebze'de 1 çocuk babası kendini astı07 Nisan 2017 Cuma 21:47
  • FETÖ'den 4 emniyet mensubu hakim karşısına çıktı07 Nisan 2017 Cuma 21:05
  • Uygun hakimi ayarlamak için yazı göndermişler07 Nisan 2017 Cuma 19:05
  • Kocaeli Emniyeti'nden çok önemli uyarı!07 Nisan 2017 Cuma 18:07
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti