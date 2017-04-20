  • BIST 92.039
  • Altın 150,045
  • Dolar 3,6503
  • Euro 3,9226
  • Kocaeli 9 °C

Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'

»
Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'
Son yıllarda otomotiv şirketlerinin geliştirdikleri yeni teknolojilerle, yakın gelecekte sürücüsüz araçların yollarda olması mümkün görünüyor .

Otomotiv şirketleri sürücülere daha fazla konfor ve güvenlik sağlamak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Hızla gelişen teknolojiler, konfor ve güvenlik anlamında otomobil dünyasına yeni bir boyut kazandırıyor.

Otomotiv endüstrisinin önde gelen firmaları, sürücülerin hayatını kolaylaştırmak ve araç içindeki güvenliği en üst seviyeye çıkarabilmek için projelerini bir bir hayata geçiriyor.

Sektörün önemli şirketlerinden, Alman otomobil devi BMW, yeni 5 serisine "Driving Assistant Plus" adını verdiği bir akıllı sürüş asistanı ilave ederken, Volkswagen Grubu'na ait markalardan, yüksek performanslı lüks araç üreticisi Porsche, ABD merkezli elektrikli araç imalatçısı ve enerji depolama şirketi Tesla'ya rakip olabilecek bir elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışıyor.

BMW ve Porsche'ye ek olarak, Japon otomobil üreticisi Nissan, 2017 Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttığı konsept aracı Vmotion 2.0 ile kullanıcılara, sürücüsüz araç kullanma deneyimini yaşatmayı planlıyor.

Nissan'dan sürücüsüz araç

Nissan'ın, konsept aracı Vmotion 2.0'da bulunan ProPilot sistemi sayesinde araç sürücünün kontrolünden bağımsız olarak saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Söz konusu sistem etkin hale getirildiğinde sensörler devreye giriyor ve araç, etrafında yer alan nesneleri algılayarak otomatik olarak durabiliyor. Aracın iç kısmına yerleştirilen yatay ekranda, seyir halindeyken etraftaki nesneler sürücüye gösterebiliyor.

Porsche'den Tesla'ya rakip

Porsche'nin üzerinde çalıştığı, "Porsche Mission E" olarak adlandırılan ve bataryayla çalıştığı ifade edilen aracın, üretiminin 2020 yılında başlaması planlanıyor. Söz konusu araç tamamlanması halinde Porsche'nin elektrikle çalışan ilk aracı olacak.

Porsche, bu aracında bir kamera vasıtasıyla sürücünün göz hareketlerini izleyebilecek. Eğer sürücü, aracın ekranında yer alan menüdeki bir sekmeyi etkin hale getirmek isterse, o tarafa doğru bakıp, direksiyon üzerinde bulunan butona basarak seçim yapabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak07 Nisan 2017 Cuma 18:40
  • Namluların ömrü uzayacak06 Nisan 2017 Perşembe 21:13
  • Bayraktar: Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak05 Nisan 2017 Çarşamba 22:46
  • 2016 yılı akıllı telefon satış rakamları05 Nisan 2017 Çarşamba 20:39
  • Yeryüzünde 60 binden fazla tür ağaç var05 Nisan 2017 Çarşamba 17:39
  • WhatsApp'ta para transferi dönemi04 Nisan 2017 Salı 23:28
  • Süper Mario'ya 'Mouse Trap' ile rakip oldular04 Nisan 2017 Salı 23:23
  • Twitter Periscope'un Türkiye'deki ismini değiştirdi03 Nisan 2017 Pazartesi 23:00
  • Türkiye'de 2016'da ne kadar akıllı telefon satıldı?03 Nisan 2017 Pazartesi 21:06
  • 'Akıllı Kemer' ile emniyet kemerindeki hilelere son02 Nisan 2017 Pazar 11:26
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti