Otomotiv devleri o iki model aracı geri çağırıyor!

Dizel otomobillerde emisyon değerlerini düşük gösteren özel bir program kullandığı için şirket tarihinin en zor günlerini geçiren Alman otomobil devi Volkswagen grubu, hatalı parça nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor.

Alman Bild gazetesinin bildirdiğine göre, Volkswagen grubu bünyesinde bulunan VW ve Audi markalarının aktüel iki modelinin araç koltuklarında hatalı kaynak söz konusu. Hatanın koltuk arkalığında olduğu ve arkadan çapmalarda yaralanma riskini arttırdığı belirtiliyor.

Söz konusu hatanın 2016 model Tiguan ve A4 model araçlarda olduğu bildirildi. Kaç aracın geri çağırıldığı konusunda bilgi bulunmazken, Volkswagen’in anlaşmalı olduğu tamirhanelerde VW otomobilleri “72F9”, Audi araçları ise “72G1” kodlu aksiyon çerçevesinde kontrol ederek, koltuk arkalıklarındaki hatayı giderdiği kaydedildi.