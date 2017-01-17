  • BIST 82.363
  • Altın 147,013
  • Dolar 3,7669
  • Euro 4,0291
  • Kocaeli 6 °C

Otomotiv devleri o iki model aracı geri çağırıyor!

»
Otomotiv devleri o iki model aracı geri çağırıyor!
Dizel otomobillerde emisyon değerlerini düşük gösteren özel bir program kullandığı için şirket tarihinin en zor günlerini geçiren Alman otomobil devi Volkswagen grubu, hatalı parça nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor.

Alman Bild gazetesinin bildirdiğine göre, Volkswagen grubu bünyesinde bulunan VW ve Audi markalarının aktüel iki modelinin araç koltuklarında hatalı kaynak söz konusu. Hatanın koltuk arkalığında olduğu ve arkadan çapmalarda yaralanma riskini arttırdığı belirtiliyor.

Söz konusu hatanın 2016 model Tiguan ve A4 model araçlarda olduğu bildirildi. Kaç aracın geri çağırıldığı konusunda bilgi bulunmazken, Volkswagen’in anlaşmalı olduğu tamirhanelerde VW otomobilleri “72F9”, Audi araçları ise “72G1” kodlu aksiyon çerçevesinde kontrol ederek, koltuk arkalıklarındaki hatayı giderdiği kaydedildi.

Bu haber toplam 721 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Ağbal: Bütçe açığı, 2016 başlangıç hedefimizin altında gerçekleşti16 Ocak 2017 Pazartesi 12:07
  • Dolar yeni haftaya sakin başladı16 Ocak 2017 Pazartesi 09:51
  • Taksitli satışlarda `tek senet` uyarısı!15 Ocak 2017 Pazar 11:26
  • Fevziye Camii tuvaletinin de ihalesi iptal14 Ocak 2017 Cumartesi 10:54
  • İstenilen kriterde garson bulunamadı14 Ocak 2017 Cumartesi 10:07
  • Benzin ve motorine zam13 Ocak 2017 Cuma 22:44
  • Karaosmanoğlu: “Piyasaya 300 milyon lira ödeme yaptık13 Ocak 2017 Cuma 22:11
  • Körfez Belediyesi arsa satıyor13 Ocak 2017 Cuma 17:07
  • Büyükşehir’den geniş kapsamlı onarım ihalesi13 Ocak 2017 Cuma 16:59
  • İcra’da satılık arazi13 Ocak 2017 Cuma 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti